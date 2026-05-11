Сибіга: Росія пропонувала включити українських дітей до обмінних списків

Доля українських дітей не може бути предметом жодних домовленостей чи компромісів.

Росія пропонувала включити викрадених українських дітей до обмінних списків. "Це не прийнятно", – наголосив глава МЗС України.

Про це під час засідання Міжнародної коаліції за повернення українських дітей у Брюсселі заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, пише Укрінформ.

За словами глави української дипломатії, повернення українських дітей має бути одним із ключових елементів справедливого миру, а їхня доля не може бути предметом жодних домовленостей чи компромісів.

"Повернення українських дітей має бути фундаментальним елементом мирного процесу. Було багато спекуляцій. Сьогодні я хочу заявити це офіційно: доля українських дітей ніколи не стане частиною жодного компромісу. Росія вже пропонувала включити дітей до обмінних списків. Але це неприйнятно. Свобода дітей – безумовна", – наголосив Сибіга.

Глава МЗС повідомив, що Україні вже вдалося повернути понад 2000 дітей, яких Росія депортувала або примусово перемістила. Водночас, за його словами, це стало можливим переважно завдяки допомозі окремих держав та роботі українських структур.

"Коли ми говоримо про дійсно повернутих дітей, певні країни допомогли – такі як Катар, США, Святий Престол, деякі інші, включно з присутніми в цій залі. Працювали наші спецслужби та державні установи", – зазначив він.

Під час виступу глава МЗС провів історичні паралелі між сучасними депортаціями українських дітей та злочинами часів Другої світової війни. Він процитував свідчення людей, які пережили депортацію в різні історичні періоди.

"Вони просто забрали нас – і ти вже нікому не належиш" та "Вони просто забрали нас і сказали нам, що ми нікому не потрібні", – навів цитати міністр.

Сибіга нагадав про бельгійську казарму Доссін, через яку під час Другої світової війни людей депортували до концтаборів, та провів паралель із сучасними злочинами Росії.

"Сьогодні ми мусимо знову зупинити цей конвой", - сказав він.

Міністр також заявив, що Росія намагається применшити значення теми депортації українських дітей на міжнародному рівні.

"Росіяни бояться цієї теми і намагаються применшити її значення. Вони вимагають зняти її з порядку денного. Вони розуміють, що здійснюють злочин, і бояться правосуддя", – додав Сибіга.