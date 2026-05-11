ЦПД: роспропаганда використовує ШІ для створення фейкових відео з "підняттям прапорів" на фронті

Російська пропаганда посилила використання штучного інтелекту для створення фейкових відео, на яких нібито фіксується "підняття російських прапорів" на різних ділянках фронту. Особлива активність таких інформаційних вкидів спостерігалася напередодні 9 травня.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

Раніше російські окупанти переважно поширювали короткі та поодинокі відео, однак зараз перейшли до більш складного ШІ-монтажу. Зокрема, пропагандисти створюють цілі серії роликів, у яких над позиціями ЗСУ нібито піднімаються російські триколори.

За даними ЦПД, також використовується тактика інфільтрації – короткі рейди малих диверсійних груп, які встановлюють прапор і швидко залишають позицію. Після цього отримані кадри доповнюються штучно згенерованими елементами для створення враження масштабного наступу.

У Центрі наголошують, що такі відео формують викривлену картину подій, створюючи ілюзію "обвалу фронту", яка не відповідає реальній ситуації.

Аналітики вважають, що збільшення кількості подібних інформаційних вкидів напередодні "дня перемоги" свідчить про спроби російського військово-політичного керівництва компенсувати відсутність суттєвих військових здобутків у реальному вимірі та демонструвати "успіхи" у віртуальному просторі.

Також зазначається, що раніше були зафіксовані випадки поширення подібних фейків, зокрема про нібито "перехід українських військових на бік РФ". Після перевірки встановлювалося, що відео були повністю згенеровані або вирвані з контексту, а реальні кадри походили з інших локацій та періодів.