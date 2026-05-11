У центрі Львова викрили дім розпусти, серед "працівниць" - неповнолітня
У центрі Львова викрили дім розпусти, серед "працівниць" - неповнолітня
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
Зеленський: дефіцит систем ППО Patriot такий, що гірше нікуди
Зеленський: дефіцит систем ППО Patriot такий, що гірше нікуди
Держпрограма «Доступні ліки» 2026: як отримати, при яких станах, які є плюси і проблеми
Держпрограма «Доступні ліки» 2026: як отримати, при яких станах, які є плюси і проблеми
Британський доброволець, яки пройшов російський полон, подає в суд на РФ за тортури
Британський доброволець, яки пройшов російський полон, подає в суд на РФ за тортури
Квартира для «матінки» як подяка за освячення «Династії»
Квартира для «матінки» як подяка за освячення «Династії»
Сирський: у смузі відповідальності 7 корпусу ДШВ противник знищив 5 санітарних евакуаційних автомобілів
Сирський: у смузі відповідальності 7 корпусу ДШВ противник знищив 5 санітарних евакуаційних автомобілів
Нардепу Дубінському повідомили про підозру у державній зраді
Нардепу Дубінському повідомили про підозру у державній зраді
«Попросив повідомити дружині, що 200-й». Історія колишнього військовополоненого
«Попросив повідомити дружині, що 200-й». Історія колишнього військовополоненого
ГоловнаСуспільствоЖиття

Через російські обстріли Комишан на Херсонщині постраждали троє людей

Люди зазнали поранень унаслідок обстрілі РФ 4 та 7 травня.

Через російські обстріли Комишан на Херсонщині постраждали троє людей

У Комишанах Херсонської області внаслідок російських обстрілів постраждали троє місцевих жителів. 

Про це повідомили в Херсонській ОВА.

До лікарні звернулися двоє людей, чий будинок російські військові обстріляли вдень 7 травня. Постраждали 77-річна жінка та 84-річний чоловік. У них діагностували вибухові травми та контузії.

Медики надали постраждалим необхідну допомогу та призначили амбулаторне лікування.

Також до лікарів звернулася 71-річна жителька Комишан, яка потрапила під російський артилерійський обстріл 4 травня. У момент атаки жінка перебувала у власному будинку.

Внаслідок обстрілу вона дістала вибухову травму, контузію та струс головного мозку. Постраждала також проходитиме амбулаторне лікування.

Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies