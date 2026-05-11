Через російські обстріли Комишан на Херсонщині постраждали троє людей

Люди зазнали поранень унаслідок обстрілі РФ 4 та 7 травня.

У Комишанах Херсонської області внаслідок російських обстрілів постраждали троє місцевих жителів.

Про це повідомили в Херсонській ОВА.

До лікарні звернулися двоє людей, чий будинок російські військові обстріляли вдень 7 травня. Постраждали 77-річна жінка та 84-річний чоловік. У них діагностували вибухові травми та контузії.

Медики надали постраждалим необхідну допомогу та призначили амбулаторне лікування.

Також до лікарів звернулася 71-річна жителька Комишан, яка потрапила під російський артилерійський обстріл 4 травня. У момент атаки жінка перебувала у власному будинку.

Внаслідок обстрілу вона дістала вибухову травму, контузію та струс головного мозку. Постраждала також проходитиме амбулаторне лікування.