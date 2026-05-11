Суд оштрафував організаторів підпільного казино в київському бізнес-центрі і конфіскував понад $20 тисяч

Організатору схеми призначено штраф у розмірі 799 тис. грн, двом його спільникам - по 765 тис. грн.

Суд визнав винними в незаконній організації та проведенні азартних ігор трьох осіб, які облаштували підпільне казино в одному зі столичних бізнес-центрів.

Про це повідомило Бюро економічної безпеки.

"Слідством встановлено, що киянин разом із двома спільниками облаштували незаконний гральний заклад на дев’ятому поверсі будівлі. Для забезпечення функціонування схеми також використовували приміщення на четвертому поверсі, де працював call-центр. Фігуранти не лише організовували незаконні азартні ігри, а й телефонували громадянам, пропонуючи інвестувати кошти у нібито автоматизовану систему торгівлі криптовалютами з прибутком до 5% щоденно. Після перерахування грошей зв’язок із потерпілими припинявся", - йдеться в повідомленні.

Фото: БЕБ

На підставі зібраних доказів суд визнав трьох учасників організованої групи винними у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 203-2 Кримінального кодексу (незаконна організація та проведення азартних ігор, вчинені організованою групою).

Організатору схеми призначено штраф у розмірі 799 тис. грн, двом його спільникам - по 765 тис. грн кожному. Крім того, за рішенням суду в дохід держави конфісковано понад 20 тис. доларів США.

Кримінальне провадження щодо діяльності call-центру передано до органів Національної поліції України за підслідністю.