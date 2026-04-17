Президент Бразилії: "Росія не мала права на вторгнення в Україну, але потрібні переговори"

Президент Бразилії Лула да Сілва в інтерв'ю El Pais пояснив, як він ставиться до російсько-української війни.
За словами глави держави, Бразилія від початку вторгнення була "дуже критичною" і жодного разу не визнала право Росії на окупацію українських територій.
Да Сілва говорить, що на початку повномасштабної війни "багато хто помилявся". Мовляв, президент США Джо Байден думав, що може за короткий термін знищити Росію, а у Москві були переконані у швидкій перемозі над Україною.
Президент стверджує, що Бразилія завжди виступала за переговори. Лула вказує на те, що війна триває вже чотири роки і за цей час "скільки життів і грошей вона забрала, скільки руйнувань спричинила". Да Сілва впевнений, що без перемовного процесу, підтриманого ззовні, зупинити це буде неможливо.
- Бразилія входить до проросійської організації БРІКС і постійно позиціонує себе як голос "Глобального півдня" на противагу Заходу, під яким розуміються США та Євросоюз. Лула да Сілва має напружені відносини з правими лідерами - Дональдом Трампом та президентом сусідньої Аргентини Хав'єром Мілеєм, який називав його "комуністом".