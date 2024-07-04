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Президент Бразилії скасував візит до південного штату, щоб не бачитися з Мілеєм

Лула да Сілва досі ображений на аргентинського лідера.

Президент Бразилії скасував візит до південного штату, щоб не бачитися з Мілеєм
На спільному фото Саміту G7 Лула та Мілей стали максимально далеко один від одного
Фото: EPA/UPG

Лідери двох найбільших держав Південної Америки досі конфліктують: президент Бразилії Лула да Сілва скасував запланований візит до штату Санта-Катаріна на півдні держави через присутність там його аргентинського візаві Хав'єра Мілея.

Як пише BBC, Мілей завітає до Санти-Катаріни на зустріч консервативних політиків. Там він матиме розмову з колишнім бразильським президентом Жаїром Болсонару.

Лула да Сілва перебуває з Мілеєм у непростих взаєминах після того, як одіозний аргентинець назвав президента сусідів "корупціонером, комуністом та динозавром". Сам Мілей при цьому відмовляється вибачитися перед колегою, стверджуючи, що "не зробив нічого поганого та ні про що не шкодує". 

Очікувалося, що політики зможуть спокійно поговорити та спробувати подолати розбіжності на саміті "Великої сімки" в Італії - проте конструктивного діалогу не було.

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