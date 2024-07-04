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В США стався вибух на оборонному заводі, де виробляють Javelin

Внаслідок вибуху дві людини поранені, одна зникла безвісті.

В США стався вибух на оборонному заводі, де виробляють Javelin
Військові з ПТРК Javelin
Фото: Цензор

На заводі General Dynamics Ordnance and Tactical Systems у Камдені, Арканзас, стався вибух. Спочатку компанія назвала це “інцидентом із застосуванням піротехніки”, а згодом підтвердила, що це був вибух.

Про це повідомляє ABC News з посиланням на представників компанії.

“На даний момент ми працюємо з першими службами реагування і можемо підтвердити, що інцидент призвів до принаймні двох поранень і однієї людини, яка зникла безвісти”, - йдеться в заяві Берклі Уейлі з General Dynamics. 

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Компанія заявила, що повністю співпрацює з органами влади, які проводять розслідування.

Ступінь травм не повідомляється, але зазначається, що один пацієнт перебуває у стабільному стані. Ще одного пацієнта вивезли зі штату гелікоптером.

General Dynamics — глобальна аерокосмічна та оборонна компанія. Завод в Камдені підтримує такі військові програми, як ракети Hellfire і Javelin і різні мінометні боєприпаси.

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