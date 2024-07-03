Міноборони Литви пропонує денонсувати конвенцію, яка забороняє застосування касетних боєприпасів

Литовський уряд схвалив пропозицію Міністерства національної оборони денонсувати конвенцію, яка забороняє застосування касетних боєприпасів, передає LRT.

Відомство заявило, що вийти з конвенції є сенс, оскільки з ратифікацією документа ситуація з національною безпекою та загрозою Литві принципово змінилися. Зазначається, що більшість країн-сусідів регіону не є учасниками конвенції. Зокрема, з держав, які межують із Росією, на даний момент документа дотримуються лише Литва і Норвегія.

"Крім того, війна Росії проти України показала, що надзвичайно складно ефективно змінити використання касетних боєприпасів та їхню захисну міць, щоб протистояти великомасштабному нападу", - заявило литовське Міноборони і підкреслило, що участь у конвенції обмежує обороноздатність республіки та низки її союзників, знижується "ефективність стримування, що дає потенційному агресору перевагу, оскільки він заздалегідь знає, що країна, яка обороняється, не має і не зможе використовувати ефективні заходи оборони".

У міністерстві зазначили, що касетні боєприпаси є дуже ефективним засобом захисту, оскільки їх можна використовувати для оборони великої території, вони підвищують ефективність захисту від цілей, що займають велику площу.

У Міноборони запевнили, що навіть після виходу з конвенції Литва дотримуватиметься прийнятих принципів міжнародного гуманітарного права.

Після схвалення урядом ініціативи міністерства президент Литви має внести відповідну пропозицію на розгляд парламенту. Очікується, що за пропозицію голосуватимуть 11 липня.