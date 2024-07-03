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Міноборони Литви пропонує денонсувати конвенцію, яка забороняє застосування касетних боєприпасів

Після схвалення урядом ініціативи міністерства президент Литви має внести відповідну пропозицію на розгляд парламенту

Міноборони Литви пропонує денонсувати конвенцію, яка забороняє застосування касетних боєприпасів
Ілюстративне фото: касетні боєприпаси армії США
Фото: скріншот

Литовський уряд схвалив пропозицію Міністерства національної оборони  денонсувати конвенцію, яка забороняє застосування касетних боєприпасів, передає LRT.

Відомство заявило, що вийти з конвенції є сенс, оскільки з ратифікацією документа ситуація з національною безпекою та загрозою Литві принципово змінилися. Зазначається, що більшість країн-сусідів регіону не є учасниками конвенції. Зокрема, з держав, які межують із Росією, на даний момент документа дотримуються лише Литва і Норвегія.

"Крім того, війна Росії проти України показала, що надзвичайно складно ефективно змінити використання касетних боєприпасів та їхню захисну міць, щоб протистояти великомасштабному нападу", - заявило литовське Міноборони і підкреслило, що участь у конвенції обмежує обороноздатність республіки та низки її союзників, знижується "ефективність стримування, що дає потенційному агресору перевагу, оскільки він заздалегідь знає, що країна, яка обороняється, не має і не зможе використовувати ефективні заходи оборони".

У міністерстві зазначили, що касетні боєприпаси є дуже ефективним засобом захисту, оскільки їх можна використовувати для оборони великої території, вони підвищують ефективність захисту від цілей, що займають велику площу. 

У Міноборони запевнили, що навіть після виходу з конвенції Литва дотримуватиметься прийнятих принципів міжнародного гуманітарного права. 

Після схвалення урядом ініціативи міністерства президент Литви має внести відповідну пропозицію на розгляд парламенту. Очікується, що за пропозицію голосуватимуть 11 липня.

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