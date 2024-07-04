Фаворит на посаду прем'єра Британії відкинув можливість повернення в ЄС

"Брентрансу" за час каденції лідера лейбористів Кіра Стармера не буде.

Сполучене Королівство не повернеться до Європейського Союзу після зміни керівної партії. Лідер лейбористів Кір Стармер відкинув варіант повторного приєднання до блоку "упродовж його життя".

Як пише The Guardian, головний претендент на посаду прем'єр-міністра вирішив не повторювати помилки 2019 року, коли лейбористи втратили підтримку прихильників Брекзиту. Тоді опозиція пообіцяла провести в разі перемоги повторний референдум щодо виходу з ЄС.

Тепер партія переконана, що Британія не потребує "Брентрансу" (скорочено від British entrance, за аналогією з Брекзитом). Більш того, лейбористи не зацікавлені ані у входженні до єдиного ринку, ані до митної спілки, і не мають наміру домовлятися з ЄС про вільне пересування громадян. Проте деякі економічні пункти договору з Брюсселем, підписаного ще за часів Бориса Джонсона, можуть бути переглянуті.