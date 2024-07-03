Bloomberg: Десятки демократів хочуть підписати лист до Байдена з вимогою зняти кандидатуру з перегонів

Десятки демократів із Палати представників розглядають можливість підписати лист до президента США Джо Байдена, у якому закличуть зняти кандидатуру з виборів, пише Bloomberg.
Один із партійних високопосадовців розповів, що у внутрішніх колах зростає паніка через те, що ситуація з Байденом може позбавити їх контролю над Конгресом.
Видання зазначає, що президент стрімко втрачає підтримку законодавців-демократів та кандидатів, стурбованих тим, що подальша його участь у виборах призведе до перемоги республіканців та безперешкодного президентства Дональда Трампа.
За словами чиновника, поширюють лист демократи, які балотуються у традиційно безпечних для себе округах.
Контроль хоча б над однією палатою Конгресу дасть демократам можливість вести переговори з Білим домом у разі перемоги Дональда Трампа щодо питань податкових пільг і стелі держборгу. Найкращим шансом демократів у цьому випадку була б перемога у Палаті представників, але є побоювання, що через Байдена їхні шанси зменшаться.
- Видання The New York Times писало, що президент США Джо Байден розуміє, що йому, можливо, не вдасться врятувати свою кандидатуру на виборах, якщо найближчими днями він не переконає громадськість у тому, що готовий до роботи на цій посаді.
- Білий дім спростував інформацію про те, що Байден начебто готується залишити передвиборчі перегони.
- Під час передвиборчої кампанії у Вірджинії президент США пояснив свої слабкі дебати численними міжнародними поїздками напередодні заходу. Президент сказав, що "ледь не заснув на сцені".
- Тим часом Демократична партія США має намір пришвидшити формальний процес обрання свого кандидата на президентські вибори. Оголосити номінацію Джо Байдена тепер повинні 21 липня на онлайн-заході замість 19 серпня, коли має відбутися з'їзд у Чикаго.