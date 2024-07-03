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Bloomberg: Десятки демократів хочуть підписати лист до Байдена з вимогою зняти кандидатуру з перегонів

Вони побоюються, що через Байдена втратять контроль над Конгресом.

Десятки демократів із Палати представників розглядають можливість підписати лист до президента США Джо Байдена, у якому закличуть зняти кандидатуру з виборів, пише Bloomberg.

Один із партійних високопосадовців розповів, що у внутрішніх колах зростає паніка через те, що ситуація з Байденом може позбавити їх контролю над Конгресом.

Видання зазначає, що президент стрімко втрачає підтримку законодавців-демократів та кандидатів, стурбованих тим, що подальша його участь у виборах призведе до перемоги республіканців та безперешкодного президентства Дональда Трампа.

За словами чиновника, поширюють лист демократи, які балотуються у традиційно безпечних для себе округах.

Контроль хоча б над однією палатою Конгресу дасть демократам можливість вести переговори з Білим домом у разі перемоги Дональда Трампа щодо питань податкових пільг і стелі держборгу. Найкращим шансом демократів у цьому випадку була б перемога у Палаті представників, але є побоювання, що через Байдена їхні шанси зменшаться.

  • Видання The New York Times писало, що президент США Джо Байден розуміє, що йому, можливо, не вдасться врятувати свою кандидатуру на виборах, якщо найближчими днями він не переконає громадськість у тому, що готовий до роботи на цій посаді.
  • Білий дім спростував інформацію про те, що Байден начебто готується залишити передвиборчі перегони.
  • Під час передвиборчої кампанії у Вірджинії президент США пояснив свої слабкі дебати численними міжнародними поїздками напередодні заходу. Президент сказав, що "ледь не заснув на сцені". 
  • Тим часом Демократична партія США має намір пришвидшити формальний процес обрання свого кандидата на президентські вибори. Оголосити номінацію Джо Байдена тепер повинні 21 липня на онлайн-заході замість 19 серпня, коли має відбутися з'їзд у Чикаго.
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