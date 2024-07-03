Bloomberg: Десятки демократів хочуть підписати лист до Байдена з вимогою зняти кандидатуру з перегонів

Вони побоюються, що через Байдена втратять контроль над Конгресом.

Десятки демократів із Палати представників розглядають можливість підписати лист до президента США Джо Байдена, у якому закличуть зняти кандидатуру з виборів, пише Bloomberg.

Один із партійних високопосадовців розповів, що у внутрішніх колах зростає паніка через те, що ситуація з Байденом може позбавити їх контролю над Конгресом.

Видання зазначає, що президент стрімко втрачає підтримку законодавців-демократів та кандидатів, стурбованих тим, що подальша його участь у виборах призведе до перемоги республіканців та безперешкодного президентства Дональда Трампа.

За словами чиновника, поширюють лист демократи, які балотуються у традиційно безпечних для себе округах.

Контроль хоча б над однією палатою Конгресу дасть демократам можливість вести переговори з Білим домом у разі перемоги Дональда Трампа щодо питань податкових пільг і стелі держборгу. Найкращим шансом демократів у цьому випадку була б перемога у Палаті представників, але є побоювання, що через Байдена їхні шанси зменшаться.