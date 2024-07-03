Байден сьогодні зустрінеться з губернаторами-демократами, аби “заспокоїти їх після дебатів”

Президент США Джо Байден зустрінеться з губернаторами-демократами на тлі все більшої кількості закликів зняти свою кандидатуру з президентських виборів.
Про це пише The Guardian з посиланням на джерела.
Байден розмовлятиме з губернаторами та лідерами Капітолійського пагорба, щоб запевнити їх у своїй компетентності та вирішити ескалацію невдоволення серед партійних лідерів після катастрофічних дебатів минулого тижня проти Дональда Трампа.
Вчора під час передвиборної кампанії у Вірджинії Байден пояснив свої слабкі дебати міжнародними поїздками напередодні заходу.
“Я був не дуже розумним. Я вирішив кілька разів подорожувати навколо світу, проїхав близько 100 часових поясів ... до ... дебатів. Не послухався своїх співробітників, повернувся і ледь не заснув на сцені. Це не виправдання, але це пояснення”, ‒ сказав американський президент.
Опитування Reuters/Ipsos, опубліковане у вівторок, показало, що кожен третій демократ вважає, що Байден повинен завершити свою кампанію з переобрання після дебатів в Атланті, де він виступив “малоенергійно”.
Станом на вечір вівторка, як повідомив помічник демократів у Палаті представників, 25 членів Палати представників від демократів готуються закликати Байдена піти у відставку. Однак передвиборча кампанія президента продовжує применшувати занепокоєння, зазначивши, що з минулого тижня президент зібрав 38 мільйонів доларів.
- Депутат Палати представників Ллойд Доггетт став першим демократом, який публічно закликав Джо Байдена піти з посади кандидата від партії.
- Демократична партія США має намір пришвидшити формальний процес обрання свого кандидата на президентські вибори. Оголосити номінацію Джо Байдена тепер повинні 21 липня на онлайн-заході замість 19 серпня, коли має відбутися з'їзд у Чикаго.
- Байден виступив на дебатах вкрай непереконливо: ЗМІ писали, що у Демократичній партії царювала паніка.
- Родина президента не хоче, щоб він відмовлявся від участі у виборах.