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Байден сьогодні зустрінеться з губернаторами-демократами, аби “заспокоїти їх після дебатів”

Американський лідер пояснив свої слабкі дебати міжнародними поїздками напередодні заходу.

Байден сьогодні зустрінеться з губернаторами-демократами, аби “заспокоїти їх після дебатів”
Президент США Джо Байден
Фото: EPA-EFE/DONATO FASANO

Президент США Джо Байден зустрінеться з губернаторами-демократами на тлі все більшої кількості закликів зняти свою кандидатуру з президентських виборів.

Про це пише The Guardian з посиланням на джерела.

Байден розмовлятиме з губернаторами та лідерами Капітолійського пагорба, щоб запевнити їх у своїй компетентності та вирішити ескалацію невдоволення серед партійних лідерів після катастрофічних дебатів минулого тижня проти Дональда Трампа.

Вчора під час передвиборної кампанії у Вірджинії Байден пояснив свої слабкі дебати міжнародними поїздками напередодні заходу.

“Я був не дуже розумним. Я вирішив кілька разів подорожувати навколо світу, проїхав близько 100 часових поясів ... до ... дебатів. Не послухався своїх співробітників, повернувся і ледь не заснув на сцені. Це не виправдання, але це пояснення”, ‒ сказав американський президент.

Опитування Reuters/Ipsos, опубліковане у вівторок, показало, що кожен третій демократ вважає, що Байден повинен завершити свою кампанію з переобрання після дебатів в Атланті, де він виступив “малоенергійно”.

Станом на вечір вівторка, як повідомив помічник демократів у Палаті представників, 25 членів Палати представників від демократів готуються закликати Байдена піти у відставку. Однак передвиборча кампанія президента продовжує применшувати занепокоєння, зазначивши, що з минулого тижня президент зібрав 38 мільйонів доларів.

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