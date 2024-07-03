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Мер Парижа заявила, що перемога партії Ле Пен не зіпсує свято Олімпіади

У столиці Франції усі кандидати від ультраправих зазнали поразки ще у першому турі виборів.

Мер Парижа заявила, що перемога партії Ле Пен не зіпсує свято Олімпіади
Мер Парижа Анн Ідальго
Фото: EPA/UPG

Мер Парижа Анн Ідальго спробувала розвіяти сумнів деяких гостей прийдешніх Олімпійських ігор, що після перемоги ультраправих на виборах у Франції спортивні змагання здатні пройти в атмосфері свята.

Як передає The Guardian, посадовиця заявила, що "ніхто не зіпсує нам вечірку". Вона закликала вболівальників приїздити до столиці, адже "це місто завжди відстоює свободу і протистоїть екстремізму".

Саме у Парижі партія "Національне об'єднання" Марін Ле Пен продемонструвала найгірший результат під час голосування 30 червня. Усі кандидати від цієї політсили припинили боротьбу за місця в парламенті від столиці вже після першого туру. Натомість парижани підтримали лівий "Новий популярний фронт" та центристів чинного президента Емманюеля Макрона.

Пані Ідальго назвала потенційну перемогу ультраправих "катастрофою для країни та зрадою наших цінностей". Мер поки не знає, чи буде вона під час церемонії відкриття Олімпіади стояти поряд з керівництвом країни, якщо посаду прем'єр-міністра на той час вже обійматиме лідер "Національного об'єднання" Жордан Барделла. 

  • Олімпійські ігри в Парижі стартують 26 липня і триватимуть до 11 серпня. 
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