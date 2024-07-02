Ле Пен звинуватила Макрона в "адміністративному перевороті"

Марін Ле Пен виступає під час засідання Національної асамблеї в Парижі, 12 березня 2024 р.

Французька ультраправа лідерка Марін Ле Пен звинуватила президента Франції Еммануеля Макрона в тому, що він поспішає призначати вищих посадовців для того, щоб захопити владу.

Про це пише Рolitico.

Про це сказала Ле Пен у інтерв'ю радіо France Inter, коментуючи повідомлення ЗМІ про те, що Макрон поспішає з кількома ключовими високими призначеннями, включаючи найвищі посади в Європейському Союзі.

"Коли ви хочете протистояти голосу виборців, результатам виборів, призначаючи власних людей, щоб вони не дозволили вам у державі проводити політику, яку хочуть французи… Я називаю це адміністративним переворотом", – зазначила вона.

У виданні нагадали, що за останні дні Макрон призначив кількох високопосадовців у Франції та домагався, щоб його союзники отримали ключові посади в Брюсселі.

Минулого тижня Макрон запропонував затвердити Тьєррі Бретона на посаді французького єврокомісара, що викликало критику Ле Пен.

Як стверджує видання президент Франції також вів переговори з іншими європейськими чиновниками про те, щоб його ексрадника з ЄС Александр Адам у Брюсселі отримав посаду заступника глави офісу президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн.

Під час засідання кабінету міністрів минулого тижня перед першим туром виборів Макрон також призначив кількох високопосадовців, включаючи послів, нового начальника штабу ВПС Франції та нового директора ЄС у Міністерстві закордонних справ.

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