Повітряні сили підтвердили удар по Криму з авіації
Джерела: Росія прискорено модернізує винищувачі Су-30СМ2. Не виключено, що метою є протидія F-16
Джерела: Росія прискорено модернізує винищувачі Су-30СМ2. Не виключено, що метою є протидія F-16
Ганна Бондар: «Міська влада, мешканці, фахівці й держава — усі воюють між собою за міський простір»
Ганна Бондар: «Міська влада, мешканці, фахівці й держава — усі воюють між собою за міський простір»
У Києві затримали провокаторів, які планували усунути від влади керівництво України
У Києві затримали провокаторів, які планували усунути від влади керівництво України
Нардепка Марченко у суді розповіла, чому викинула гроші за паркан, коли до неї додому завітали детективи НАБУ
Нардепка Марченко у суді розповіла, чому викинула гроші за паркан, коли до неї додому завітали детективи НАБУ
Десятеро цивільних за друга Гундяєва. Хто він і чи буде продовження?
Десятеро цивільних за друга Гундяєва. Хто він і чи буде продовження?
Заступника генпрокурора Дмитра Вербицького звільнили "за власним бажанням"
Заступника генпрокурора Дмитра Вербицького звільнили "за власним бажанням"
Ексречник Повітряних Сил Ігнат закликав "вгамувати емоції" щодо удару окупантів по Миргороду
Ексречник Повітряних Сил Ігнат закликав "вгамувати емоції" щодо удару окупантів по Миргороду
​Проблема без вирішення: що робити з Джо Байденом
​Проблема без вирішення: що робити з Джо Байденом
ГоловнаСвіт

Ле Пен звинуватила Макрона в "адміністративному перевороті"

На її думку, Макрон хоче захопити владу. 

Ле Пен звинуватила Макрона в "адміністративному перевороті"
Марін Ле Пен виступає під час засідання Національної асамблеї в Парижі, 12 березня 2024 р.
Фото: EPA/UPG

Французька ультраправа лідерка Марін Ле Пен звинуватила президента Франції Еммануеля Макрона в тому, що він поспішає призначати вищих посадовців для того, щоб захопити владу. 

Про це пише Рolitico.

Про це сказала Ле Пен у інтерв'ю радіо France Inter, коментуючи повідомлення ЗМІ про те, що Макрон поспішає з кількома ключовими високими призначеннями, включаючи найвищі посади в Європейському Союзі. 

"Коли ви хочете протистояти голосу виборців, результатам виборів, призначаючи власних людей, щоб вони не дозволили вам у державі проводити політику, яку хочуть французи… Я називаю це адміністративним переворотом", – зазначила вона. 

У виданні нагадали, що за останні дні Макрон призначив кількох високопосадовців у Франції та домагався, щоб його союзники отримали ключові посади в Брюсселі.

Минулого тижня Макрон запропонував затвердити Тьєррі Бретона на посаді французького єврокомісара, що викликало критику Ле Пен.

Як стверджує видання президент Франції також вів переговори з іншими європейськими чиновниками про те, щоб його ексрадника з ЄС Александр Адам  у Брюсселі отримав посаду заступника глави офісу президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн.

Під час засідання кабінету міністрів минулого тижня перед першим туром виборів Макрон також призначив кількох високопосадовців, включаючи послів, нового начальника штабу ВПС Франції та нового директора ЄС у Міністерстві закордонних справ.

Парламентські вибори у Франції

  • У першому турі парламентських виборів, який відбувся 30 червня, у Франції перемогла партія Ле Пен. На другому місці – блок лівих партій "Новий народний фронт". Другий тур виборів призначено на 7 липня. 
  • 9 червня президент Франції Еммануель Макрон заявив про розпуск Національних зборів, нижньої палати парламенту. 
  • Таку заяву від зробив після оголошення результатів виборів до Європарламенту. 
  • Напередодні парламентських виборів рейтинг Макрона впав до найнижчого рівня за три місяці, і це дало поштовх ультраправій партії “Національне об’єднання”.
  • Після першого туру парламентських виборів французькі партії хочуть заблокувати ультраправих. З виборів знялися 190 кандидатів.
  • Прем'єр Габріель Атталь заявив, що перемога ультраправих залишить Україну без підтримки. За його словами, Барделла, заявив про намір припинити постачання ракет SCALP, які ЗСУ використовують для ураження російських військових об'єктів.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies