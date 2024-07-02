Ексречник Повітряних Сил Ігнат закликав "вгамувати емоції" щодо удару окупантів по Миргороду
Ексречник Повітряних Сил Ігнат закликав "вгамувати емоції" щодо удару окупантів по Миргороду
Джерела: Росія прискорено модернізує винищувачі Су-30СМ2. Не виключено, що метою є протидія F-16
Джерела: Росія прискорено модернізує винищувачі Су-30СМ2. Не виключено, що метою є протидія F-16
Як наша поведінка впливає на те, як тіло переноситиме спеку
Як наша поведінка впливає на те, як тіло переноситиме спеку
Десятеро цивільних за друга Гундяєва. Хто він і чи буде продовження?
Десятеро цивільних за друга Гундяєва. Хто він і чи буде продовження?
«Воюючій державі потрібен прозоро обраний, повністю сформований та ефективний КСУ», — голова Дорадчої групи експертів Алеш Залар
«Воюючій державі потрібен прозоро обраний, повністю сформований та ефективний КСУ», — голова Дорадчої групи експертів Алеш Залар
Заступника генпрокурора Дмитра Вербицького звільнили "за власним бажанням"
Заступника генпрокурора Дмитра Вербицького звільнили "за власним бажанням"
Повітряні сили підтвердили удар по Криму з авіації
Нардепка Марченко у суді розповіла, чому викинула гроші за паркан, коли до неї додому завітали детективи НАБУ
Нардепка Марченко у суді розповіла, чому викинула гроші за паркан, коли до неї додому завітали детективи НАБУ
​Проблема без вирішення: що робити з Джо Байденом
​Проблема без вирішення: що робити з Джо Байденом
ГоловнаСвіт

Орбан запропонував Зеленському припинити вогонь, а вже потім говорити про мир

Що йому на це сказав український президент – він не відповів. 

Орбан запропонував Зеленському припинити вогонь, а вже потім говорити про мир
Віктор Орбан і Володимир Зеленський під зустрічі в Києві
Фото: ОПУ

Угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан просив українського президента погодитися на "припинення вогню", а вже потім проводити переговори щодо миру.

Відповідну заяву Орбан зробив на пресконференції в Києві. Він сказав, що "високо цінує" ініціативи щодо миру.

Угорський прем'єр повідомив, що приїхав у зв'язку з головуванням Угорщини в Євросоюзі.

Володимир Зеленський зустрічає Віктора Орбана в Києві
Фото: ОПУ
Володимир Зеленський зустрічає Віктора Орбана в Києві

Віктор Орбан і Володимир Зеленський під зустрічі в Києві
Фото: ОПУ
Віктор Орбан і Володимир Зеленський під зустрічі в Києві

"Війна, в якій ви живете, дуже інтенсивно впливає на безпеку Європи. Ми високо цінуємо усі ініціативи президента Зеленського заради досягнення миру. Я говорив панові президенту, що ці ініціативи потребують багато часу. Саме через правила міжнародної дипломатії вони дуже ускладнені. Я попросив пана президента подумати про те, чи не можна трошки інакше піти: перервати вогонь і потім продовжити перемовини. Припинення вогню могло б пришвидшити темп цих перемовин", – сказав Орбан.

Що йому на це відповів президент – Орбан не сказав, але заявив, що Зеленський дав відверту відповідь.

  • Раніше припинити вогонь без умови виведення російських військ пропонував Китай. Київ наголошує, що будь-яке заморожування конфлікту призведе до нової російської атаки з новими силами. 
    Віктор Орбан і Володимир Зеленський під зустрічі в Києві
    Фото: ОПУ
    Віктор Орбан і Володимир Зеленський під зустрічі в Києві
    Віктор Орбан і Володимир Зеленський під зустрічі в Києві
    Фото: ОПУ
    Віктор Орбан і Володимир Зеленський під зустрічі в Києві
     
    Віктор Орбан і Володимир Зеленський під зустрічі в Києві
    Фото: EPA/UPG
    Віктор Орбан і Володимир Зеленський під зустрічі в Києві
    Віктор Орбан і Володимир Зеленський під зустрічі в Києві
    Фото: ОПУ
    Віктор Орбан і Володимир Зеленський під зустрічі в Києві
    Фото: ОПУ
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies