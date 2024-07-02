Що йому на це сказав український президент – він не відповів.

Віктор Орбан і Володимир Зеленський під зустрічі в Києві

Угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан просив українського президента погодитися на "припинення вогню", а вже потім проводити переговори щодо миру.

Відповідну заяву Орбан зробив на пресконференції в Києві. Він сказав, що "високо цінує" ініціативи щодо миру.

Угорський прем'єр повідомив, що приїхав у зв'язку з головуванням Угорщини в Євросоюзі.

Фото: ОПУ Володимир Зеленський зустрічає Віктора Орбана в Києві

Фото: ОПУ Віктор Орбан і Володимир Зеленський під зустрічі в Києві

"Війна, в якій ви живете, дуже інтенсивно впливає на безпеку Європи. Ми високо цінуємо усі ініціативи президента Зеленського заради досягнення миру. Я говорив панові президенту, що ці ініціативи потребують багато часу. Саме через правила міжнародної дипломатії вони дуже ускладнені. Я попросив пана президента подумати про те, чи не можна трошки інакше піти: перервати вогонь і потім продовжити перемовини. Припинення вогню могло б пришвидшити темп цих перемовин", – сказав Орбан.

Що йому на це відповів президент – Орбан не сказав, але заявив, що Зеленський дав відверту відповідь.