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Після рішення Верховного суду Трамп намагається скасувати вердикт у справі про підкуп порнозірки

Вирок мають винести 11 липня.

Після рішення Верховного суду Трамп намагається скасувати вердикт у справі про підкуп порнозірки
Дональд Трамп. Ром, Джорджія, 9 березня 2024 року
Фото: EPA/UPG

Адвокати Дональда Трампа просять нью-йоркського суддю, який головував на судовому процесі у справі про фальсифікацію ділової документації, скасувати його засудження та відкласти винесення вироку, заплановане на наступний тиждень.

Про це пише Associated Press.

Видання зазначає, що у листі до судді Хуана М. Мерчана цитувалося рішення Верховного суду США.

Адвокати стверджують, що рішення Верховного суду підтвердило позицію захисту, висунуту раніше у справі, про те, що прокурорам не слід було надавати низку доказів, які, на їхню думку, є офіційними діями президента.

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У попередніх подання до суду Трамп стверджував, що він “має імунітет від судового переслідування за поведінку, ймовірно пов'язану з офіційними діями, під час його перебування на посаді”. Його адвокати не висували це як аргумент захисту у справі про підкуп порнозірки, але вони стверджували, що деякі докази ‒ зокрема дописи Трампа в соціальних мережах про колишнього адвоката Майкла Коена ‒ були отримані під час його перебування на посаді президента і повинні були бути виключені із судового розгляду через імунітет.

  • Верховний суд у понеділок вперше постановив, що колишні президенти мають широкий імунітет від судового переслідування, продовживши затримку у Вашингтонській кримінальній справі проти Трампа за звинуваченнями в змові з метою скасувати свою поразку на президентських виборах 2020 року.
  • У травні журі присяжних винесло вердикт у кримінальному процесі щодо Дональда Трампа у справі зірки фільмів для дорослих. Присяжні визнали Трампа винним у фальсифікації ділових записів у схемі прихованих грошей. Трамп винен по всіх 34 пунктах. Вирок у справі мають винести 11 липня.
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