Після рішення Верховного суду Трамп намагається скасувати вердикт у справі про підкуп порнозірки

Адвокати Дональда Трампа просять нью-йоркського суддю, який головував на судовому процесі у справі про фальсифікацію ділової документації, скасувати його засудження та відкласти винесення вироку, заплановане на наступний тиждень.

Про це пише Associated Press.

Видання зазначає, що у листі до судді Хуана М. Мерчана цитувалося рішення Верховного суду США.

Адвокати стверджують, що рішення Верховного суду підтвердило позицію захисту, висунуту раніше у справі, про те, що прокурорам не слід було надавати низку доказів, які, на їхню думку, є офіційними діями президента.

У попередніх подання до суду Трамп стверджував, що він “має імунітет від судового переслідування за поведінку, ймовірно пов'язану з офіційними діями, під час його перебування на посаді”. Його адвокати не висували це як аргумент захисту у справі про підкуп порнозірки, але вони стверджували, що деякі докази ‒ зокрема дописи Трампа в соціальних мережах про колишнього адвоката Майкла Коена ‒ були отримані під час його перебування на посаді президента і повинні були бути виключені із судового розгляду через імунітет.