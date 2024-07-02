Він уже зустрівся з польським прем'єром Туском.

Фото: EPA/UPG Канцлер Німеччини Олаф Шольц під час зустрічі з прем'єр-міністром Дональдом Туском.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц прибув із робочим візитом до Польщі. Він уже зустрівся з прем'єр-міністром Дональдом Туском.

Про це Туск повідомив у соцмережі Х.

"Сьогодні Європа потребує сильного лідерства та спільної позиції з питань безпеки", - так Туск привітав свого колегу у Варшаві.

Фото: EPA/UPG Канцлер Німеччини Олаф Шольц під час зустрічі з прем'єр-міністром Дональдом Туском.

Польське агентство преси зазначило, що міжурядові консультації між Туском і Шольцом сприймаються "як нова сторінка у відносинах між країнами". Останні консультації відбулися 2018 року між канцлеркою ФРН Ангелою Меркель і прем'єром Польщі Матеушем Моравецьким.

За даними агентства, Німеччина може ініціювати пільги для поляків, які постраждали під час Другої світової війни та ще досі живі.

За повідомленнями німецьких ЗМІ, Німеччина запропонує Польщі пакет допомоги із трьох частин вартістю в кілька сотень мільйонів євро. Перша частина вже реалізована - це проєкт Польсько-німецького дому. Друга частина передбачає фінансову допомогу для польських жертв Третього Рейху. А третя - стосується військової підтримки для оборони східного флангу Польщі проти загрози з боку Росії.

Фото: EPA/UPG Канцлер Німеччини Олаф Шольц під час зустрічі з прем'єр-міністром Дональдом Туском.

Фото: EPA/UPG Канцлер Німеччини Олаф Шольц під час зустрічі з прем'єр-міністром Дональдом Туском.

Фото: x.com/donaldtusk Олаф Шольц і Дональд Туск