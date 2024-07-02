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Шольц приїхав у Польщу на перші з 2018 року міжурядові консультації

Він уже зустрівся з польським прем'єром Туском.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц під час зустрічі з прем'єр-міністром Дональдом Туском.
Фото: EPA/UPG
Канцлер Німеччини Олаф Шольц під час зустрічі з прем'єр-міністром Дональдом Туском.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц прибув із робочим візитом до Польщі. Він уже зустрівся з прем'єр-міністром Дональдом Туском.

Про це Туск повідомив у соцмережі Х.

"Сьогодні Європа потребує сильного лідерства та спільної позиції з питань безпеки", - так Туск привітав свого колегу у Варшаві.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц під час зустрічі з прем'єр-міністром Дональдом Туском.
Фото: EPA/UPG
Канцлер Німеччини Олаф Шольц під час зустрічі з прем'єр-міністром Дональдом Туском.

Польське агентство преси зазначило, що міжурядові консультації між Туском і Шольцом сприймаються "як нова сторінка у відносинах між країнами". Останні консультації відбулися 2018 року між канцлеркою ФРН Ангелою Меркель і прем'єром Польщі Матеушем Моравецьким.

За даними агентства, Німеччина може ініціювати пільги для поляків, які постраждали під час Другої світової війни та ще досі живі.

За повідомленнями німецьких ЗМІ, Німеччина запропонує Польщі пакет допомоги із трьох частин вартістю в кілька сотень мільйонів євро. Перша частина вже реалізована - це проєкт Польсько-німецького дому. Друга частина передбачає фінансову допомогу для польських жертв Третього Рейху. А третя - стосується військової підтримки для оборони східного флангу Польщі проти загрози з боку Росії.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц під час зустрічі з прем'єр-міністром Дональдом Туском.
Фото: EPA/UPG
Канцлер Німеччини Олаф Шольц під час зустрічі з прем'єр-міністром Дональдом Туском.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц під час зустрічі з прем'єр-міністром Дональдом Туском.
Фото: EPA/UPG
Канцлер Німеччини Олаф Шольц під час зустрічі з прем'єр-міністром Дональдом Туском.

Олаф Шольц і Дональд Туск
Фото: x.com/donaldtusk
Олаф Шольц і Дональд Туск

Канцлер Німеччини Олаф Шольц зустрівся з прем'єр-міністром Дональдом Туском.
Фото: EPA/UPG
Канцлер Німеччини Олаф Шольц зустрівся з прем'єр-міністром Дональдом Туском.

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