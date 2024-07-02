Зеленський: запит на мобілізацію сформувало керівництво ЗСУ, вона йде за планом
Зеленський: запит на мобілізацію сформувало керівництво ЗСУ, вона йде за планом
Десятеро цивільних за друга Гундяєва. Хто він і чи буде продовження?
Десятеро цивільних за друга Гундяєва. Хто він і чи буде продовження?
Росія випустила ракети на Київ. Уламки пошкодили багатоповерхівку (оновлення)
Росія випустила ракети на Київ. Уламки пошкодили багатоповерхівку (оновлення)
Нардепка Марченко у суді розповіла, чому викинула гроші за паркан, коли до неї додому завітали детективи НАБУ
Нардепка Марченко у суді розповіла, чому викинула гроші за паркан, коли до неї додому завітали детективи НАБУ
​Проблема без вирішення: що робити з Джо Байденом
​Проблема без вирішення: що робити з Джо Байденом
Як наша поведінка впливає на те, як тіло переноситиме спеку
Як наша поведінка впливає на те, як тіло переноситиме спеку
Ганна Бондар: «Міська влада, мешканці, фахівці й держава — усі воюють між собою за міський простір»
Ганна Бондар: «Міська влада, мешканці, фахівці й держава — усі воюють між собою за міський простір»
У Києві затримали провокаторів, які планували усунути від влади керівництво України
У Києві затримали провокаторів, які планували усунути від влади керівництво України
Заступника генпрокурора Дмитра Вербицького звільнили "за власним бажанням"
Заступника генпрокурора Дмитра Вербицького звільнили "за власним бажанням"
ГоловнаСвіт

Росія з 1 липня взяла на себе головування в Радбезі ООН і використає це для проєкції влади, - ISW

Головування в організації кожного місяця беруть на себе по черзі 15 її членів.

Росія з 1 липня взяла на себе головування в Радбезі ООН і використає це для проєкції влади, - ISW
Радбез ООН, Лавров (архівне фото)
Фото: EPA/UPG

Росія взяла на себе одномісячне головування в Раді безпеки ООН і, ймовірно, використовуватиме це для проєкції влади в міжнародній системі, "як це було історично".

Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на черговий звіт американського Інституту вивчення війни (ISW).

В ISW зазначають, що попереднє головування в Раді безпеки ООН - у квітні 2023 року - Росія використала для розвитку кількох наративів щодо бажаного впливу в міжнародній системі. Аналітики також говорили, що Росія використовує своє право вето як основу для проєкції влади.

"Кілька високопоставлених російських посадовців нещодавно розпочали інформаційні операції, спрямовані на те, щоб відвести відповідальність за добре задокументовані порушення Росією міжнародного права, вчинені в Україні, ймовірно, готуючи умови для майбутнього головування в Радбезі ООН", – йдеться у звіті.

Як відомо, головування у Радбезі кожного місяця беруть на себе по черзі 15 його членів. У МЗС Росії вже заявили, що міністр закордонних справ Сергій Лавров головуватиме на дебатах РБ ООН 16 і 17 липня.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies