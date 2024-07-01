Парламент Фінляндії підтримав угоду про співпрацю зі США у сфері оборони

Фіни відкривають 15 своїх баз для можливого використання Штатами.

Парламент Фінляндії схвалив угоду про співпрацю у сфері оборони між Фінляндією і США, передає Yle.

Документ обидві держави підписали ще торік у грудні, але необхідне було голосування у парламенті.

Угода передбачає, що Фінляндія відкриває 15 своїх військових баз для можливого використання силами США. Окрім іншого, до Фінляндії можуть перевезти американську оборонну техніку та солдатів.

Також документ створює основу для операцій Штатів і навіть більш постійного присутності. Схожі угоди США мають із понад двома десятками держав.