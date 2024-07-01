"Ми віддані боротьбі, доки не досягнемо всіх наших цілей: знищимо ХАМАС, повернемо всіх наших заручників".

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу вкотре пообіцяв ліквідувати терористів ХАМАСу у Смузі Гази.

Про це він заявив під час щотижневого засідання кабінету міністрів у неділю, пише Німецька хвиля.

За його словами, бойові дії в анклаві триватимуть доти, доки “бойовики не будуть розбиті і всі заручники не будуть повернуті”.

“Ми віддані боротьбі, доки не досягнемо всіх наших цілей: знищимо ХАМАС, повернемо всіх наших заручників, гарантуємо, що Газа більше ніколи не стане загрозою для Ізраїлю, і безпечно повернемо наших жителів до своїх домівок на півдні та півночі”, ‒ сказав він.

Прем’єр додав, що “щодня ліквідовуються десятки терористів”.

Ізраїльські війська вчора просунулися до Шуджайя ‒ північного мікрорайону міста Газа, а також глибше у західні і центральні частини Рафаху.