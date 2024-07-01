Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу вкотре пообіцяв ліквідувати терористів ХАМАСу у Смузі Гази.
Про це він заявив під час щотижневого засідання кабінету міністрів у неділю, пише Німецька хвиля.
За його словами, бойові дії в анклаві триватимуть доти, доки “бойовики не будуть розбиті і всі заручники не будуть повернуті”.
“Ми віддані боротьбі, доки не досягнемо всіх наших цілей: знищимо ХАМАС, повернемо всіх наших заручників, гарантуємо, що Газа більше ніколи не стане загрозою для Ізраїлю, і безпечно повернемо наших жителів до своїх домівок на півдні та півночі”, ‒ сказав він.
Прем’єр додав, що “щодня ліквідовуються десятки терористів”.
Ізраїльські війська вчора просунулися до Шуджайя ‒ північного мікрорайону міста Газа, а також глибше у західні і центральні частини Рафаху.
- 24 червня прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що нинішня фаза бойових дій проти ХАМАСу у Смузі Гази згортається. Таким чином створюються умови для того, щоб Ізраїль направив більше військ до свого північного кордону, щоб протистояти ліванському ісламістському шиїтському угрупованню “Хезболла”.
- Водночас Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США Чарльз Браун попередив, що на будь-який військовий наступ Ізраїлю на Ліван відреагує Іран, ставши на бік “Хезболли”.