Варшава сьогодні розпочинає річне головування у “Вишеградській четвірці” V4, у яку входять Польща, Чехія, Словаччина та Угорщина.
Головування відбудеться під гаслом «Повернення до коріння» (Back to Basics), пише Укрінформ.
Трьома пріоритетами головування будуть:
- підвищення добробуту громадян чотирьох країн, зокрема покращення багатовимірної безпеки;
- розвиток інфраструктурних зв’язків і транспортного сполучення між країнами V4;
- дії, спрямовані на розкриття потенціалу співпраці між країнами.
У межах польського головування у V4 заплановано низку експертних зустрічей, семінарів і конференцій, пов’язаних із пріоритетними напрямками, а також зустрічей на рівні міністрів.
У програмі є низка ініціатив щодо України, зокрема у сфері внутрішньої безпеки, цивільного захисту, розвитку транспортних шляхів, передачі досвіду регіонів у процесі трансформації, забезпечення освіти дітей українських біженців.
- Сьогодні Угорщина прийняла у Бельгії естафету головування у Раді Європейського союзу, яке триватиме пів року. Будапешт вдруге головуватиме в органі. Відповідно до ротаційного принципу у грудні 2024 року Угорщину замінить Польща.