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Варшава сьогодні розпочинає річне головування у “Вишеградській четвірці”

У програмі головування є низка ініціатив щодо України, зокрема у сфері внутрішньої безпеки, цивільного захисту, розвитку транспортних шляхів.

Варшава сьогодні розпочинає річне головування у “Вишеградській четвірці”
Фото: EPA/UPG

Варшава сьогодні розпочинає річне головування у “Вишеградській четвірці” V4, у яку входять Польща, Чехія, Словаччина та Угорщина.

Головування відбудеться під гаслом «Повернення до коріння» (Back to Basics), пише Укрінформ.

Трьома пріоритетами головування будуть:

  • підвищення добробуту громадян чотирьох країн, зокрема покращення багатовимірної безпеки;
  • розвиток інфраструктурних зв’язків і транспортного сполучення між країнами V4;
  • дії, спрямовані на розкриття потенціалу співпраці між країнами.

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У межах польського головування у V4 заплановано низку експертних зустрічей, семінарів і конференцій, пов’язаних із пріоритетними напрямками, а також зустрічей на рівні міністрів.

У програмі є низка ініціатив щодо України, зокрема у сфері внутрішньої безпеки, цивільного захисту, розвитку транспортних шляхів, передачі досвіду регіонів у процесі трансформації, забезпечення освіти дітей українських біженців.

  • Сьогодні Угорщина прийняла у Бельгії естафету головування у Раді Європейського союзу, яке триватиме пів року. Будапешт вдруге головуватиме в органі. Відповідно до ротаційного принципу у грудні 2024 року Угорщину замінить Польща.
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