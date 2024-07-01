У програмі головування є низка ініціатив щодо України, зокрема у сфері внутрішньої безпеки, цивільного захисту, розвитку транспортних шляхів.

Варшава сьогодні розпочинає річне головування у “Вишеградській четвірці” V4, у яку входять Польща, Чехія, Словаччина та Угорщина.

Головування відбудеться під гаслом «Повернення до коріння» (Back to Basics), пише Укрінформ.

Трьома пріоритетами головування будуть:

підвищення добробуту громадян чотирьох країн, зокрема покращення багатовимірної безпеки;

розвиток інфраструктурних зв’язків і транспортного сполучення між країнами V4;

дії, спрямовані на розкриття потенціалу співпраці між країнами.

У межах польського головування у V4 заплановано низку експертних зустрічей, семінарів і конференцій, пов’язаних із пріоритетними напрямками, а також зустрічей на рівні міністрів.

У програмі є низка ініціатив щодо України, зокрема у сфері внутрішньої безпеки, цивільного захисту, розвитку транспортних шляхів, передачі досвіду регіонів у процесі трансформації, забезпечення освіти дітей українських біженців.