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КНДР здійснила запуск 2 балістичних ракет

Ракети запустили із проміжком 10 хвилин.

КНДР здійснила запуск 2 балістичних ракет
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Сьогодні, 1 липня, Північна Корея запустила дві балістичні ракети у східному напрямку.

Як пише Yonhap, про це повідомила армія Південної Кореї. Військові зазначили, що запуск ракет із КНДР відбувся після попередження про контрзаходи проти спільних військових навчань, які проводять Південна Корея, Сполучені Штати та Японія.

Об'єднаний комітет начальників штабів повідомив, що одна балістична ракета малої дальності була запущена з району Джангйон у провінції Південний Хванхе приблизно о 5:05 ранку в північно-східному напрямку. Ще одна неідентифікована балістична ракета була запущена близько 5:15 ранку.

«Посилюючи наш моніторинг і пильність щодо додаткових запусків, наші військові зберігають стан повної готовності, обмінюючись даними про балістичні ракети Північної Кореї з владою США та Японії», — йдеться в текстовому повідомленні Об'єднаного комітету штабів. 

  • Напередодні міністерство закордонних справ Північної Кореї засудило міжнародні навчання "Щит свободи", заявивши, що країна вживе "наступальних і переважних" контрзаходів проти них. 
  • У навчаннях брали участь винищувачі та військові кораблі, включаючи американський авіаносець.
  • Перед цим КНДР запустила балістику в бік Східного моря у середу, заявивши, що успішно провела випробування ракети з кількома боєголовками. Проте цю заяву спростувала Південна Корея. Там сказали, що запуск завершився невдачею, оскільки ракета вибухнула в повітрі.
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