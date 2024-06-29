У Болівії генерала, який керував невдалим переворотом, залишили під вартою на пів року

Генерал Хуан Хосе Суніга, який очолив невдалу спробу державного перевороту у Болівії, буде під арештом протягом шести місяців.
Про це пише Німецька хвиля з посиланням на головного прокурора.
Колишньому генералу армії висунули звинувачення в тероризмі, за яким передбачено 15-20 років ув'язнення. Його також обвинувачують у збройному повстанні.
Генеральна прокуратура вимагала попереднього ув'язнення на шість місяців. Інші, зокрема Міноборони та МВС, підтримали запит “у зв’язку з важливістю та серйозністю подій, що сталися”.
- Влада Болівії в середу придушила спробу державного перевороту, під час якої бронетехніка протаранила ворота президентського палацу.
- Болівійська влада заарештувала колишнього генерал-командувача армією Сунігу, який мобілізував війська для входу у будівлю. Суніга заявив, що виконував наказ президента Луїса Арсе, який це заперечив.
- Президент Арсе призначив нового командувача армією, який негайно наказав військам розійтися. Інцидент закінчився приблизно за 3 години.
- Унаслідок уряд заарештував щонайменше 17 осіб у справі про невдалу спробу державного перевороту. Серед затриманих були як військовослужбовці у відставці, так і цивільні, зокрема колишнього віцеадмірала ВМС Хуана Арнеса Сальвадора.
- У МВС країни повідомили, що ще до того, ексгенерал Суніга і його війська увірвалися до президентського палацу, уряд Болівії мав розвідувальні дані про можливу спробу державного перевороту.