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У Болівії генерала, який керував невдалим переворотом, залишили під вартою на пів року

Колишньому генералу армії висунули звинувачення в тероризмі, за яким передбачено 15-20 років ув'язнення.

У Болівії генерала, який керував невдалим переворотом, залишили під вартою на пів року
Президент Болівії Луїс Арсе
Фото: EPA/UPG

Генерал Хуан Хосе Суніга, який очолив невдалу спробу державного перевороту у Болівії, буде під арештом протягом шести місяців.

Про це пише Німецька хвиля з посиланням на головного прокурора.

Колишньому генералу армії висунули звинувачення в тероризмі, за яким передбачено 15-20 років ув'язнення. Його також обвинувачують у збройному повстанні.

Генеральна прокуратура вимагала попереднього ув'язнення на шість місяців. Інші, зокрема Міноборони та МВС, підтримали запит “у зв’язку з важливістю та серйозністю подій, що сталися”.

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  • Влада Болівії в середу придушила спробу державного перевороту, під час якої бронетехніка протаранила ворота президентського палацу.
  • Болівійська влада заарештувала колишнього генерал-командувача армією Сунігу, який мобілізував війська для входу у будівлю. Суніга заявив, що виконував наказ президента Луїса Арсе, який це заперечив.
  • Президент Арсе призначив нового командувача армією, який негайно наказав військам розійтися. Інцидент закінчився приблизно за 3 години.
  • Унаслідок уряд заарештував щонайменше 17 осіб у справі про невдалу спробу державного перевороту. Серед затриманих були як військовослужбовці у відставці, так і цивільні, зокрема колишнього віцеадмірала ВМС Хуана Арнеса Сальвадора.
  • У МВС країни повідомили, що ще до того, ексгенерал Суніга і його війська увірвалися до президентського палацу, уряд Болівії мав розвідувальні дані про можливу спробу державного перевороту.
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