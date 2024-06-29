У Болівії генерала, який керував невдалим переворотом, залишили під вартою на пів року

Колишньому генералу армії висунули звинувачення в тероризмі, за яким передбачено 15-20 років ув'язнення.

Генерал Хуан Хосе Суніга, який очолив невдалу спробу державного перевороту у Болівії, буде під арештом протягом шести місяців.

Про це пише Німецька хвиля з посиланням на головного прокурора.

Колишньому генералу армії висунули звинувачення в тероризмі, за яким передбачено 15-20 років ув'язнення. Його також обвинувачують у збройному повстанні.

Генеральна прокуратура вимагала попереднього ув'язнення на шість місяців. Інші, зокрема Міноборони та МВС, підтримали запит “у зв’язку з важливістю та серйозністю подій, що сталися”.