США уклали контракт на $4.5 млрд на закупівлю ракет Patriot

Армія США уклала багаторічний контракт з компанією Lockheed Martin сумою у $4,5 млрд на виробництво ракет Patriot Advanced Capability-3 Missile Segment Enhancement.

Про це ідеться на сайті U.S. Army Public Affairs.

Управління програм армії США з ракет і космосу та Командування армійських контрактів підписали багаторічний контракт на виробництво ракет для ЗРК Patriot.

Контракт вартістю $4,5 млрд, укладений із компанією Lockheed Martin Missiles and Fire Control, передбачає закупівлю 870 ракет PAC-3 MSE і супутнього обладнання.

Його уклали на тлі війни Росії проти України, адже західні країни надали Україні системи ППО Patriot для захисту від російських атак.

"Цей багаторічний контракт на поставку ракети PAC-3 MSE відповідає зобов'язанням армії зі стабілізації та розширення виробництва цієї критично важливої системи озброєнь, яка життєво необхідна для підтримки армії та об'єднаних сил США, а також України та інших союзників у всьому світі", — сказав помічник міністра армії із закупівель, логістики та технологій Дуглас Буш.

Міжнародні партнери найближчим часом нададуть Україні додаткові системи ППО та боєприпаси. Серед них три системи ППО Patriot, додаткові IRIS-T і SAMP-T.