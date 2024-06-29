Головою Штабу оборони Канади вперше в історії призначать жінку

Вперше за 60 років існування в канадській армії посади голови Штабу оборони її обійматиме жінка. Командувати збройними силами північноамериканської країни буде генерал-лейтенант Дженні Карігнан.

Як пише CBC News, про призначення військовослужбовиці на найвищий армійський пост прем'єр-міністр Джастін Трюдо оголосить на початку наступного тижня. Її кандидатуру потім має затвердити генерал-губернатор, який є офіційним представником голови держави Канада - британського короля Чарльза ІІІ.

Карігнан вважається жінкою, що проклала шлях для рівності у лавах канадської армії. Її кар'єра у війську триває вже понад 30 років. Свого часу вона стала першою жінкою на бойовій посаді, яка отримала генеральське звання. Карігнан брала участь і в закордонних місіях: командувала інженерним загоном у Афаганістані, працювала у Боснії та Герцеговині та в Голанських висотах між Ізраїлем та Сирією.