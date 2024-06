ЄС запровадив санкції проти фірм і осіб, які підтримують ХАМАС та "Ісламський джихад" у Палестині

Рада ЄС ухвалила рішення включити до санкційного списку шість фізичних та трьох юридичних осіб, які підтримують ХАМАС та "Ісламський джихад" у Палестині.

Про це йдеться на сайті ЄС.

У переліку опинилися Zawaya Group for Development and Investment, Larrycom для Investment та Al Zawaya Group for Development and Investment Sociedad limitada.

Ці компанії належать і контролюються суданським фінансистом Абдельбасітом Хамзою Ельхассаном Мохамедом Хайром. Він теж перебуває під європейськими санкціями із січня цього року.

Обмежувальні заходи застосували проти керівників підставних компаній ХАМАС, членів політбюро угруповання і осіб, що відповідають за інвестиції, посадовця Корпусу вартових ісламської революції Ірану та ін.