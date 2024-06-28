США демонтували тимчасовий пірс для гуманітарної допомоги у Смузі Гази

Пірс прийшлось демонтувати, щоб захистити його від негоди.

Побудований американськими військовими для доставки допомоги в Смугу Гази пірс був демонтований через погодні умови.

Про це повідомляє AP.

США розглядають можливість не встановлювати його повторно, якщо допомога знову не почне надходити до населення.

Зазначається, що переважна більшість привезеної за допомогою пірсу їжі все ще зберігається на прилеглому складському дворі, і ця територія майже заповнена.

Організації з надання допомоги мали труднощі з транспортуванням продовольства в райони Гази, оскільки гуманітарні конвої зазнали нападу.

З 9 червня ООН, яка має найбільший вплив на доставку допомоги голодуючим палестинцям, не розповсюджувала їжу та інші запаси екстреної допомоги.

Пірс використовувався для доставки понад 8,6 тис. тонн продовольства в Газу, але зіткнувся з численними невдачами. Речниця Пентагону Сабріна Сінгх визнала, що не знає, коли пірс буде відновлено.