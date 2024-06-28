Reuters: Ізраїльські військові просунулися в декількох районах Рафаха

Військові ЦАХАЛ просунулися далі на захід у район Шакуш у Рафаху.

Ізраїльські війська здійснили просування у два північних і південних райони Сектора Гази, повідомляє Reuters.

За інформацією палестинських медиків, в результаті танкового обстрілу в Рафаху сьогодні загинуло щонайменше 11 осіб.

Також відомо, що танки ЦАХАЛу просунулися далі на захід у район Шакуш у Рафаху, що змусило тисячі переміщених осіб покинути свої наметові табори і вирушити на північ, до сусіднього Хан-Юніса.

Також відомо про просування ізраїльської армії у ще кількох районах Рафаха.

Досудовий трибунал Міжнародного кримінального суду відклав процес ухвалення рішення про те, чи дозволить він прокурору МКС Каріму Хану видати ордери на арешт прем’єр-міністра Беньяміна Нетаньягу та міністра оборони Йоава Галланта за ймовірні воєнні злочини.