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Reuters: Ізраїльські військові просунулися в декількох районах Рафаха

Військові ЦАХАЛ просунулися далі на захід у район Шакуш у Рафаху.

Reuters: Ізраїльські військові просунулися в декількох районах Рафаха
Пункт пропуску "Рафах"
Фото: EPA/UPG

Ізраїльські війська здійснили просування у два північних і південних райони Сектора Гази, повідомляє Reuters.

За інформацією палестинських медиків, в результаті танкового обстрілу в Рафаху сьогодні загинуло щонайменше 11 осіб. 

Також відомо, що танки ЦАХАЛу просунулися далі на захід у район Шакуш у Рафаху, що змусило тисячі переміщених осіб покинути свої наметові табори і вирушити на північ, до сусіднього Хан-Юніса.

Також відомо про просування ізраїльської армії у ще кількох районах Рафаха. 

Досудовий трибунал Міжнародного кримінального суду відклав процес ухвалення рішення про те, чи дозволить він прокурору МКС Каріму Хану видати ордери на арешт прем’єр-міністра Беньяміна Нетаньягу та міністра оборони Йоава Галланта за ймовірні воєнні злочини.

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