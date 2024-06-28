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Міжнародний кримінальний суд відклав видачу ордера на арешт прем’єр-міністра Ізраїля Нетаньягу

Ця затримка може затягнутися на місяці.

Міжнародний кримінальний суд відклав видачу ордера на арешт прем’єр-міністра Ізраїля Нетаньягу
Беньямін Нетаньягу
Фото: EPA/UPG

Досудовий трибунал Міжнародного кримінального суду в четвер відклав процес ухвалення рішення про те, чи дозволить він прокурору МКС Каріму Хану видати ордери на арешт прем’єр-міністра Беньяміна Нетаньягу та міністра оборони Йоава Галланта за ймовірні воєнні злочини, пише The Jerusalem Post. 

Відстрочка відбулася після того, як 10 червня Англія подала заяву на правах «друга суду» проти юрисдикції МКС щодо цього питання.

Постанова у четвер не лише задовольнила прохання Великобританії про втручання; вона також заздалегідь надала право іншим країнам втручатися.

МКС дав Англії та іншим країнам час до 12 липня подати свої документи.

Крім того, МКС заявив, що їхні доповіді та весь процес дебатів можуть бути оприлюднені, хоча процедура видачі ордера на арешт зазвичай тримається в секреті, щоб уникнути попередження підозрюваного.

Видання зазначає, що ця затримка може тривати місяцями. 

Не лише Ізраїль, але також США та інші ізраїльські союзники виступають проти юрисдикції МКС щодо Нетаньяху та Галланта з різних причин. Президент США Джо Байден назвав участь МКС проти Ізраїлю «обурливою».

У той час як Хан домагався ордера на арешт Нетаньяху та Галланта в травні, він також подав ордери на трьох провідних лідерів ХАМАСу, включаючи керівника Гази Яхью Сінвара.

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