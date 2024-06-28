“Мертвий” російський супутник розпався на орбіті на майже 200 уламків. Американським астронавтам довелося ховатися

Недіючий російський супутник розпався на орбіті на майже 200 уламків, що змусило шістьох американських астронавтів на Міжнародній космічній станції сховатися приблизно на годину.

Про це пише The Guardian з посиланням на космічні агентства США.

Уламки збільшили масу космічного сміття, яке вже перебуває на орбіті.

Поки що невідомо, що стало причиною поломки російського супутника спостереження Землі “Ресурс-П1”, який Росія оголосила “мертвим” у 2022 році.

Космічне командування США, відстежуючи рій уламків, заявило, що безпосередньої загрози для інших супутників немає. Подія сталася у середу на орбіті поблизу космічної станції, що змусило американських астронавтів на борту сховатися в своєму космічному кораблі приблизно на годину, повідомили у NASA.

Російське космічне агентство “Роскосмос” не визнало публічно подію у своїх соціальних мережах.

Масштабні інциденти події, унаслідок яких утворюється сміття на орбіті, трапляються рідко, але викликають все більше занепокоєння. Космос переповнюється супутниковими мережами, життєво важливими для повсякденного життя на Землі ‒ від широкосмугового Інтернету та зв’язку до основних навігаційних послуг, а також супутників, які більше не використовуються.

Супутник розпався на висоті приблизно 355 км на низькій навколоземній орбіті, популярному регіоні, де працюють тисячі малих і великих супутників.

“Через низьку орбіту цієї хмари уламків, за нашими оцінками, пройдуть тижні або місяці, перш ніж небезпека мине”, ‒ йдеться в заяві компанії LeoLabs.

Приблизно 25 000 уламків розміром понад 10 см у космосі, спричинених вибухами або зіткненнями супутників, викликали занепокоєння щодо перспективи ефекту Кесслера – явища, за якого зіткнення супутників із уламками може створити каскадне поле небезпечнішого сміття та зростають ризики аварій.

Росія викликала різку критику з боку США та інших західних країн у 2021 році, коли вона вразила один зі своїх недіючих супутників на орбіті наземною протисупутниковою ракетою (Асат), запущеною з її ракетного полігону у Плесецьку. Вибух, під час випробування системи зброї перед вторгненням Москви в Україну в 2022 році, утворив тисячі уламків орбітального сміття.

Що відбувається зі старими супутниками

Мертві супутники залишаються на орбіті доти, доки не спустяться в атмосферу Землі і не “загинуть” через багато років. Бажанішим, але не таким частим випадком, є варіант, коли вони летять на “орбіту-цвинтар” приблизно за 36 000 км від Землі, щоб знизити ризик зіткнення з активними супутниками.

У 2021 році Роскосмос зняв з експлуатації “Ресурс-П1” через збої бортового обладнання, оголосивши про це рішення наступного року. Супутник від тоді знижував свою висоту через шари інших активних супутників для можливого повторного входу в атмосферу.