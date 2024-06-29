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Парламент Аргентини остаточно схвалив економічну реформу президента Мілея

Критики вважають, що документ завдасть удару виробництву та малому бізнесу.

Парламент Аргентини остаточно схвалив економічну реформу президента Мілея
Президент Аргентини Хав’єр Мілей
Фото: EPA/UPG

Президент Аргентини Хав'єр Мілей святкує свою першу велику законодавчу перемогу: нижня палата парламенту республіки підтримала пакет запропованих ним економічних реформ.

Як пише France24, тепер уряд зможе запровадити жорсті заходи економії, спрямовані на те, щоб до кінця 2024 року дефіцит аргентинського бюджету впав до нуля. 

Мілей без зайвої скромності називає свою законодавчу ініціативу "найкращими фіскальними змінами в історії не лише Аргентини, а всього людства".

Проте критики не поділяють ентузіазму президента-популіста. На їхню думку, відбудеться повернення економіки до моделі 90-х років минулого століття, коли жорстка дерегуляція, приватизація та неконтрольоване відкриття ринку завдають величезного удару виробництву та сфері малого й середнього бізнесу.

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