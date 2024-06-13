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У Буенос-Айресі мітингарі проти реформ Мілея палили автівки та жбурляли каміння

Акція протесту біля будівлі Конгресу перетворилася на масові заворушення.

У Буенос-Айресі мітингарі проти реформ Мілея палили автівки та жбурляли каміння
Протести у Буенос-Айресі
Фото: EPA/UPG

Поліції аргентинської столиці Буенос-Айреса довелося застосувати сльозогінний газ та водомети для вгамування мітингарів біля будівлі Конгресу.

Як пише BBC, демонстранти кидалися запальною сумішшю та камінням, внаслідок чого повністю згорів щонайменше один автомобіль, а ще дві машини почали палати. Правоохоронці зрештою відтіснили мітингарів від парламенту, є повідомлення про травмованих.

Причиною протесту став пакет економічних реформ, запропонований президентом Аргентини Хав'єром Мілеєм. Через важку бюджетну ситуацію законопроєкт передбачає запровадження надзвичайного стану в економіці, скорочення соціальних виплат та зміни до трудового кодексу не на користь працівників.

Як повідомляє Reuters, Сенат на тлі акцій непокори проголосував за запровадження президентських реформ. Голоси членів верхньої палати розділилися порівну 36-36, проте вирішальне слово на користь законопроєкту було за віцепрезиденткою Вікторією Вілляруель.

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