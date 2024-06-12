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Мілей передумав: президент Аргентини візьме участь у Саміті миру

Повторне спеціальне запрошення від Володимира Зеленського спрацювало.

Мілей передумав: президент Аргентини візьме участь у Саміті миру
Хав'єр Мілей та Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

Схоже, що Аргентина на Глобальному саміті миру у Швейцарії все ж буде представлена на найвищому рівні. ЗМІ країни повідомляють, що президент Хав'єр Мілей вже вдруге змінив свої плани і вирішив завітати до Швейцарії.

Епатажний політик збирався долучитися до саміту "Великої сімки" в Італії, куди його запросила прем'єр-міністерка Джорджа Мелоні. Проте після цього, всупереч запрошенню президента України Володимира Зеленського, Мілей мав намір взяти курс додому, щоб встигнути на державні свята 17 та 20 червня.  

Проте, якщо вірити медіа, Президент України надіслав своєму латиноамериканському колезі спеціальне послання, в якому попросив приїхати бодай на церемонію відкриття Саміту. Це зрештою переконало Мілея не поспішати залишати Європу і особисто очолити делегацію Аргентини в Бюргенштоку. 

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