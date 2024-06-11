Речник Зеленського: Китай не підтвердив участь у Саміті миру

Речник Президента України Володимира Зеленського Сергій Никифоров прокоментував ситуацію довкола участі Китаю у Саміті миру.
В етері телемаратону Никифоров сказав, що Китай наразі не підтвердив участь у заході.
"Станом на даний момент немає підтвердження від Китаю про те, що вони будуть брати участь у саміті. І надії на те, що вони братимуть участь у саміті, вони є примарними", - зазначив речник Зеленського.
- Нещодавно заступник міністра закордонних справ України Андрій Сибіга під час візиту до Пекіна вчергове передав Китаю запрошення на Глобальний саміт миру, який має відбутися у Швейцарії.
- Ще 1 червня у МЗС Китаю дали зрозуміти, що їхати до Швейцарії не збираються.
- Пекін просуває свій власний мирний план, який, як стверджує, підтримують уже 20 держав.
- Тим часом 90 держав та організацій зареєструвалися для участі в Саміті з миру 15-16 червня. Близько половини представлених держав є європейськими, решта – з інших континентів.