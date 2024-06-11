Речник Зеленського: Китай не підтвердив участь у Саміті миру

"Надії на те, що вони братимуть участь у саміті, вони є примарними", - сказав Никифоров.

Речник Президента України Володимира Зеленського Сергій Никифоров прокоментував ситуацію довкола участі Китаю у Саміті миру.

В етері телемаратону Никифоров сказав, що Китай наразі не підтвердив участь у заході.

"Станом на даний момент немає підтвердження від Китаю про те, що вони будуть брати участь у саміті. І надії на те, що вони братимуть участь у саміті, вони є примарними", - зазначив речник Зеленського.