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Речник Зеленського: Китай не підтвердив участь у Саміті миру

"Надії на те, що вони братимуть участь у саміті, вони є примарними", - сказав Никифоров.

Речник Зеленського: Китай не підтвердив участь у Саміті миру
Речник Президента України Сергій Никифоров
Фото: Facebook/Sergii Nykyforov

Речник Президента України Володимира Зеленського Сергій Никифоров прокоментував ситуацію довкола участі Китаю у Саміті миру.

В етері телемаратону Никифоров сказав, що Китай наразі не підтвердив участь у заході.

"Станом на даний момент немає підтвердження від Китаю про те, що вони будуть брати участь у саміті. І надії на те, що вони братимуть участь у саміті, вони є примарними", - зазначив речник Зеленського.

  • Нещодавно заступник міністра закордонних справ України Андрій Сибіга під час візиту до Пекіна вчергове передав Китаю запрошення на Глобальний саміт миру, який має відбутися у Швейцарії.
  • Ще 1 червня у МЗС Китаю дали зрозуміти, що їхати до Швейцарії не збираються.
  • Пекін просуває свій власний мирний план, який, як стверджує, підтримують уже 20 держав.
  • Тим часом 90 держав та організацій зареєструвалися для участі в Саміті з миру 15-16 червня. Близько половини представлених держав є європейськими, решта – з інших континентів.
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