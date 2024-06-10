Відрядження Найєму до Берліна не погодили через запланований на ці дати звіт перед Кабміном, – джерела в уряді

Від участі в конференції відмовився і сам прем'єр.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль відмовився від участі в берлінській конференції з відновлення у зв'язку з зосередженням на внутрішній роботі, повідомили LB.ua джерела в уряді.

За словами співрозмовників, основний фокус наразі – на підготовці до зими, відновленню енергетичних об'єктів та їхньому захисті. Джерела стверджують, що 12 червня Державне агентство відновлення мало представити уряду звіт про виконання відновлення робіт з облаштування інженерно-технічного захисту другого рівня на об'єктах критичної інфраструктури та енергетики.

За словами джерел, саме тому прем'єр-міністр не погодив відрядження керівника агентства, оскільки воно збіглося з датами, коли він мав надати звіт.

"Заяви з боку керівника агентства – спроба уникнути звіту з важливих сьогодні питань. Більше того, урядова частина делегації на конференції в Берліні представлена на рівні першого віцепрем'єра- міністра економіки, міністра енергетики та інших. Питання мобілізації міжнарожної допомоги для відновлення енергетики там буде підніматись на найвищому рівні", – прокоментував один зі співрозмовників у Кабміні.

Джерела надали LB.ua лист на адресу агентства відновлення на ім'я його керівника Мустафа Найєма, де від руки було написано "не погоджую" та вказівка "підготувати звіти і аналіз завершення об'єктів II рівня захисту, а також пілотних проектів з відновлення".

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