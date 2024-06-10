"Ми вже давно збиралися мобілізуватися. Починаючи з зими – готувалися": Жадан розповів про рішення піти на службу в Нацгвардію
"Ми вже давно збиралися мобілізуватися. Починаючи з зими – готувалися": Жадан розповів про рішення піти на службу в Нацгвардію
Розвідка: Росія могла втратити два винищувачі Су-57
Розвідка: Росія могла втратити два винищувачі Су-57
В Україні скасували графіки відключення світла, – ДТЕК
В Україні скасували графіки відключення світла, – ДТЕК
Енергокомора. Як ОСББ створюють енергонезалежність сонячними панелями і не тільки ними
Енергокомора. Як ОСББ створюють енергонезалежність сонячними панелями і не тільки ними
Вибори до Європарламенту: екзит-поли свідчать про лідирування "правих"
Вибори до Європарламенту: екзит-поли свідчать про лідирування "правих"
До повномасштабної війни в аспірантурі навчалися 5000 людей. Цього року на неї претендують 140 000
До повномасштабної війни в аспірантурі навчалися 5000 людей. Цього року на неї претендують 140 000
Директор Театру Франка Євген Нищук отримав повістку на вересень
Директор Театру Франка Євген Нищук отримав повістку на вересень
Чому Mirage 2000 потрібні Україні
Чому Mirage 2000 потрібні Україні
Зеленський: Заморожений конфлікт – це повільна війна
Зеленський: Заморожений конфлікт – це повільна війна
ГоловнаПолітика

Відрядження Найєму до Берліна не погодили через запланований на ці дати звіт перед Кабміном, – джерела в уряді

Від участі в конференції відмовився і сам прем'єр.

Відрядження Найєму до Берліна не погодили через запланований на ці дати звіт перед Кабміном, – джерела в уряді
Фото: Макс Требухов

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль відмовився від участі в берлінській конференції з відновлення у зв'язку з зосередженням на внутрішній роботі, повідомили LB.ua джерела в уряді.

За словами співрозмовників, основний фокус наразі – на підготовці до зими, відновленню енергетичних об'єктів та їхньому захисті. Джерела стверджують, що 12 червня Державне агентство відновлення мало представити уряду звіт про виконання відновлення робіт з облаштування інженерно-технічного захисту другого рівня на об'єктах критичної інфраструктури та енергетики.

За словами джерел, саме тому прем'єр-міністр не погодив відрядження керівника агентства, оскільки воно збіглося з датами, коли він мав надати звіт. 

"Заяви з боку керівника агентства – спроба уникнути звіту з важливих сьогодні питань. Більше того, урядова частина делегації на конференції в Берліні представлена на рівні першого віцепрем'єра- міністра економіки, міністра енергетики та інших. Питання мобілізації міжнарожної допомоги для відновлення енергетики там буде підніматись на найвищому рівні", – прокоментував один зі співрозмовників у Кабміні.

Джерела надали LB.ua лист на адресу агентства відновлення на ім'я його керівника Мустафа Найєма, де від руки було написано "не погоджую" та вказівка "підготувати звіти і аналіз завершення об'єктів II рівня захисту, а також пілотних проектів з відновлення". 

Фото: надано джерелами

  • 9 червня ZN.ua із посиланням на джерела повідомило, що Денис Шмигаль не дозволив Найєму брати участь у берлінській конференції 11-12 червня. 
  • Найєм 10 червня повідомив, що йде з посади очільника агентства. Він також заявив, що з листопада його команда стикалася з "протидією". 
  • Щорічна Конференція з питань відновлення України відбудеться 11-12 червня в Берліні. Захід покликаний мобілізувати міжнародну підтримку для відновлення країни після руйнувань, спричинених повномасштабним російським вторгненням.Очікується, що президент Володимир Зеленський відкриє захід разом з канцлером Німеччини Олафом Шольцем та президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. 
  • Державне агентство відновлення і розвитку інфраструктури було створене в січні 2023. Агентство створили для роботи з відбудови житла, яку влада буде проводити по всій країні.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies