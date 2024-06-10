Відрядження Найєму до Берліна не погодили через запланований на ці дати звіт перед Кабміном, – джерела в уряді

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль відмовився від участі в берлінській конференції з відновлення у зв'язку з зосередженням на внутрішній роботі, повідомили LB.ua джерела в уряді.
За словами співрозмовників, основний фокус наразі – на підготовці до зими, відновленню енергетичних об'єктів та їхньому захисті. Джерела стверджують, що 12 червня Державне агентство відновлення мало представити уряду звіт про виконання відновлення робіт з облаштування інженерно-технічного захисту другого рівня на об'єктах критичної інфраструктури та енергетики.
За словами джерел, саме тому прем'єр-міністр не погодив відрядження керівника агентства, оскільки воно збіглося з датами, коли він мав надати звіт.
"Заяви з боку керівника агентства – спроба уникнути звіту з важливих сьогодні питань. Більше того, урядова частина делегації на конференції в Берліні представлена на рівні першого віцепрем'єра- міністра економіки, міністра енергетики та інших. Питання мобілізації міжнарожної допомоги для відновлення енергетики там буде підніматись на найвищому рівні", – прокоментував один зі співрозмовників у Кабміні.
Джерела надали LB.ua лист на адресу агентства відновлення на ім'я його керівника Мустафа Найєма, де від руки було написано "не погоджую" та вказівка "підготувати звіти і аналіз завершення об'єктів II рівня захисту, а також пілотних проектів з відновлення".
- 9 червня ZN.ua із посиланням на джерела повідомило, що Денис Шмигаль не дозволив Найєму брати участь у берлінській конференції 11-12 червня.
- Найєм 10 червня повідомив, що йде з посади очільника агентства. Він також заявив, що з листопада його команда стикалася з "протидією".
- Щорічна Конференція з питань відновлення України відбудеться 11-12 червня в Берліні. Захід покликаний мобілізувати міжнародну підтримку для відновлення країни після руйнувань, спричинених повномасштабним російським вторгненням.Очікується, що президент Володимир Зеленський відкриє захід разом з канцлером Німеччини Олафом Шольцем та президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн.
- Державне агентство відновлення і розвитку інфраструктури було створене в січні 2023. Агентство створили для роботи з відбудови житла, яку влада буде проводити по всій країні.