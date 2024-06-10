Найєм написав заяву на звільнення з посади голови Держагентства відновлення після скандалу з відрядженням

Голова Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафа Найєм написав заяву про звільнення.

Про це повідомляє Рух "Чесно".

Наразі відомо, що заяви про звільнення написали також Андрій Івко, перший заступник Голови Агентства відновлення та Валерія Іванова, заступник Голови Агентства відновлення.

Рішення було ухвалено на тлі скандалу із зірваним відрядженням Найєма до Берліна на міжнародну конференцію 11−12 червня, яка покликана мобілізувати міжнародну підтримку відновлення країни після руйнування внаслідок повномасштабного російського вторгнення.

Найєм підтвердив, що звільняється.



"Я залишаю посаду голови Агентства відновлення. Рішення прийняв самостійно через системні перешкоджання, які не дають подальшої можливості ефективно виконувати свої повноваження. Починаючи з листопада минулого року, команда Агентства почала стикатися з постійною протидією, спротивом та створенням штучних перешкод", - написав він у фейсбуці.

Найєм зазначив, що виконуватиме свої обов’язки до прийняття рішення Урядом про його звільнення і передасть справи наступникам.