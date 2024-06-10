У Закарпатській області вантажівка прорвала кордон: угорці затримали 32 українців

У Закарпатській області 9 червня вантажівка прорвала кордон. Автомобіль ГАЗ-66 на чорних номерах незаконно в'їхав на угорську територію. Прикордонники Угорщини затримали 32 українця, повідомив у коментарі УП речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.

Інцидент, згідно з даними в мережі, трапився на ділянці "Косино" та "Велика Бийгань". На відео зафіксовано, як вантажівка їхала полем у бік кордону.

Потім цей автомобіль виявили на угорському боці, але вже без пасажирів. Однак угорським прикордонникам вдалося затримати 32 людини.

"Щодо незаконного перетину кордону групою осіб із залученням транспортного засобу на ділянці Мукачівського загону – на цей час проводиться вся необхідна перевірка. Рух вантажівки в бік кордону через поле було зафіксовано за допомогою технічних засобів контролю за місцевістю. Група реагування виявила сліди автомобіля в бік суміжної країни. В подальшому суміжна сторона повідомила про виявлення ними транспортного засобу та затримання 32 громадян України. Окрім цього, прикордонники України затримали кількох осіб, які можливо причетні до незаконного переміщення через кордон цих осіб. З ними проводяться фільтраційно-перевірочні заходи", – прокоментував речник прикордонної служби.

Андрій Демченко уточнив, що приналежність автомобілю до військових формувань не встановлена. Чорні номери, як відомо, можуть використовувати для ідентифікації транспорту військових.