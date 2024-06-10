Головне за ніч та ранок понеділка, 10 червня: понад 700 боєзіткнень за тиждень, попередні підсумки виборів до Європарламенту

Понад 700 бойових зіткнень за тиждень , бої на Покровському напрямку, втрати окупантів, ворожі обстріли, розпуск парламенту у Франції, "золото" і "бронза" українських легкоатлеток на ЧЄ.

Тижнева кількість бойових зіткнень зменшилася, але на трьох напрямках – Покровському, Оріхівському та Сіверському – Росія атакувала ще інтенсивніше, повідомив у ефірі телемарафону речник Генштабу Андрій Ковальов.

На Покровському напрямку захисники відбили 252 атаки окупантів у районі населених пунктів Калинове, Євгенівка, Новоолександрівка, Сокіл, Уманське, Новоселівка Перша, Соловйове, Прогрес, Невельське, Яснобродівка, Нетайлове Донецької області.

На Харківському напрямку росіяни здійснили за тиждень 35 атак у районі населених пунктів Глибоке, Липці, Стариця, Вовчанськ. Сили оборони зупинили наступ противника

Загалом за тиждень відбулося понад 700 бойових зіткнень. Росія завдала 15 ракетних ударів, 431 авіаудару, зокрема з 367 КАБами. Росіяни провели 21 000 обстрілів, зокрема 733 – з реактивних систем залпового вогню.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Генштаб також інформує, що за минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1190 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні майже 520 000 військових.

Про інші втрати ворога – в новині.

Керівник Центру протидії дезінформації при Раді нацбезпеки і оборони Андрій Коваленко прокоментував російську заяву про нібито захоплення села в Сумській області. За його словами, ворог отримав вогневе ураження, Сили оборони контролюють ситуацію.

Коваленко повідомив, що ситуація в Сумській області не є початком такого наступу, як був у травні в Харківській області. Він запевнив, що активних дій у прикордонні немає.

"Росіяни спробували промацати оборону в напрямку Рижівки, яка є «супутником» російського Тьоткіно. Активних дій в прикордонні наразі немає. Сили оборони ситуацію контролюють, ворог отримав вогневе ураження. Кадирівці – це інформаційна армія, ставка зроблена на інформаційну компоненту. Порівнювати ситуацію з Харківщиною станом на 08:00 не варто", – сказав він.

Водночас він наголосив, що загроза дій росіян у прикордонні залишається.

Українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх перемогла на Чемпіонаті Європи з легкої атлетики в Римі, повідомило Суспільне спорт.

Ярослава підкорила висоту 2.01 метра – це найкращий результат для України в історії на цьому змаганні.

Ще одна українка Ірина Геращенко завоювала бронзову нагороду, стрибнувши на 1.95 метри.

Європейська народна партія, за попередніми даними, лідирує на виборах до Європарламенту. Ця ж політична сила мала більшість за нинішнього складу ЄП.

Згідно з оприлюдненими Європарламентом попередніми даними, Європейська народна партія (EPP) матиме 184 місця зі 720. На другому місці з 139 депутатами може опинитися Прогресивний альянс соціалістів і демократів S&D.

Третє місце поки що посідає центристська "Оновити Європу", за нею слідують два крайньоправі угруповання: Європейські консерватори та реформісти з 72 депутатами та "Ідентичність і демократія" з 58. Таким чином ультраправі матимуть успіх, зокрема завдяки результатам у Франції та Німеччині. Однак прогноз свідчить, що центристські групи все ж зберегли єдність, пише Радіо Свобода.

Позаяк в Європарламенті знову формуватиметься центристська коаліція, Урсула фон дер Ляєн, яка наразі є президенткою Єврокомісії, претендуватиме на цю посаду знову. Після оголошення попередніх результатів виборів вона сказала, що ЄЕП прагне побудувати в Європарламенті центристське об'єднання з проукраїнською позицією.

Натомість президент Франції Еммануель Макрон виступив із заявою, у якій оголосив про розпуск Національних зборів, нижньої палати парламенту. Парламентські вибори у Франції відбудуться 30 червня та 7 липня, пише Le Figaro.

Макрон зробив відповідну заяву одразу після оголошення перших результатів й даних екзит-полу на виборах до Європейського парламенту, за підсумками яких його партія стала другою після ультраправого "Національного об'єднання" Марін Ле Пен.

"У кінці цього дня я не зможу діяти так, ніби нічого не сталося, до цієї ситуації додається лихоманка на громадських та парламентських дебатах в нашій країні в останні роки. Ось чому, провівши консультації, передбачені дванадцятою статтею нашої Конституції, я вирішив знову надати вам вибір нашого парламентського майбутнього шляхом голосування", – сказав Макрон.

Докладніше – в новині.

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