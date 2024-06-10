​Більшість українців вважає, що під час війни критикувати владу треба "конструктивно", або не критикувати взагалі, - опитуваня

Більшість українців (63%) вважають, що під час війни критика окремих дій влади має бути або бути в конструктивних рамках, щоб не розхитували ситуацію в країні (50%), або взагалі зараз не варто допускати критику (13%).

Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).

Водночас третина українців (31%) вважають, що вже зараз критика має бути жорсткою і безкомпромісною, щоб можливі помилки були виправлені та враховані на майбутнє. Решта 5% не змогли визначилися із своєю думкою.

Ситуація досить подібна на Заході, в Центрі і на Півдні, де більшість (62-66%) вважають, що критика має бути в конструктивних рамках або взагалі відсутньою. Водночас на Сході ситуація практично паритетна – 49% виступають за більше конструктивну критику, 47% наполягають на жорсткій безкомпромісній критиці.

У рамках цього ж опитування людям ставили запитання про довіру Володимиру Зеленському. Загалом президенту довіряють 59% (з них повністю – 21%, скоріше – 38%), не довіряють – 36% (з них зовсім – 22%, скоріше – 14%).

Як можна бачити, лише серед тих, хто зовсім не довіряє президенту (нагадаємо, таких 22% серед усього населення) більшість (62%) вважають, що критика має бути жорсткою і безкомпромісною. І при цьому навіть серед них третина (34%) вважають, що критика має бути щонайменше в конструктивних рамках.

Уже серед тих, хто скоріше не довіряє президенту, ситуація змінюється на протилежну. Так, більшість (59%) наполягають на конструктивних рамках для критики (або взагалі проти неї). Підтримують жорстку безкомпромісну критику – близько третини (39%).

Серед же тих, хто довіряє президенту, 76-77% вважають, що критика має бути в конструктивних рамках або відсутньою (проти 18-20%, які говорять про жорстку безкомпромісну критику).

"Результати опитування показують, що українці переважно займають досить прагматичну та виправдану позицію. Так, представники влади не повинні мати «імунітет» від критики на тлі повномасштабної війни. І водночас опозиційні політики, критично налаштовані журналісти та громадські активісти не повинні своєю діяльністю руйнувати стабільність та розхитувати ситуацію", - зазначив виконавчий директор КМІС Антон Грушецький.