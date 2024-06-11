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​СБУ проводить безпекові заходи в урядовому кварталі

Правоохоронці перевіряють у громадян документи, а також здійснюють огляд автомобілів та приміщень.

​СБУ проводить безпекові заходи в урядовому кварталі
Фото: СБУ

Служба безпеки проводить контррозвідувальні (безпекові) заходи на території Печерського та Шевченківського районів Києва, зокрема, в урядовому кварталі та на прилеглих територіях.

Про це повідомляє пресцентр СБУ. 

Заходи відбуваються за участі Управління державної охорони, Національної поліції, Військової служби правопорядку ЗСУ та Угруповання сил і засобів оборони міста Київ. 

"Мета – перевірка контрдиверсійного захисту державних об’єктів, а також посилення безпеки мешканців столиці та осіб, щодо яких здійснюється державна охорона. Це особливо важливо в умовах збройної агресії РФ, яка намагається дестабілізувати суспільно-політичну ситуацію в Україні будь-яким способом", – зазначили в СБУ.

Силовики здійснюють огляд території та окремих приміщень (помешкання, офіси, місця загального користування багатоквартирних житлових будинків, закладів сфери громадського обслуговування тощо) для виявлення заборонених до обігу предметів.

Також проводиться перевірка громадян, які перебувають на території урядового кварталу.

Фото: СБУ

Під час проведення заходів можливі обмеження проходу та проїзду, перевірка документів та огляд автомобілів. 

"СБУ просить громадян із розумінням поставитися до можливих незручностей та належним чином реагувати на законні дії та вимоги правоохоронців, мати з собою документи, що посвідчують особу, дотримуватися режиму комендантської години", – йдеться в повідомленні.

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