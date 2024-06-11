ЗМІ: США дозволили постачання зброї для бригади "Азов"

Видання The Washington Post повідомляє, що адміністрація президента США Джо Байдена зняла чинну упродовж практично десяти років заборону на використання своєї зброї бригадою "Азов", яка входить до складу Національної Гвардії.

Журналісти стверджують, що Державний департамент Сполучених Штатів провів перевірку військового підрозділу на відповідність критеріям "закону Ліхі" - однієї з норм американського права, відповідно для якої заборонено постачати озброєння закордонним групам, які вчиняли злочини проти прав людини. Жодних ознак порушень чиновники не знайшли, тож було вирішено зняти обмеження.

Співрозмовник видання з Держдепартаменту не повідомив, коли саме було скасовано заборону. Також невідомо, чи була вже передана "Азову" американська зброя.

Окрім техніки зі США, бійці бригади отримають також змогу брати участь у тренуваннях та навчаннях, які організовує Пентагон.