Енергокомора. Як ОСББ створюють енергонезалежність сонячними панелями і не тільки ними
Енергокомора. Як ОСББ створюють енергонезалежність сонячними панелями і не тільки ними
Директор Театру Франка Євген Нищук отримав повістку на вересень
Директор Театру Франка Євген Нищук отримав повістку на вересень
На Харківському напрямку загинув командир батальйону ОУН Микола Коханівський
На Харківському напрямку загинув командир батальйону ОУН Микола Коханівський
Зеленський: Заморожений конфлікт – це повільна війна
Зеленський: Заморожений конфлікт – це повільна війна
У Закарпатській області вантажівка прорвала кордон: угорці затримали 32 українців
У Закарпатській області вантажівка прорвала кордон: угорці затримали 32 українців
Вибори до Європарламенту: екзит-поли свідчать про лідирування "правих"
Вибори до Європарламенту: екзит-поли свідчать про лідирування "правих"
ZN.UA: Мустафи Найєма не буде на форумі відновлення у Німеччині через "внутрішньополітичні суперечки"
ZN.UA: Мустафи Найєма не буде на форумі відновлення у Німеччині через "внутрішньополітичні суперечки"
ППО ворога не перехопила жодну ракету: Сили оборони України уразили зенітні ракетні комплекси в Криму
ППО ворога не перехопила жодну ракету: Сили оборони України уразили зенітні ракетні комплекси в Криму
Стає все жаркіше: як вижити у спеку без кондиціонерів і чому тут треба штурхати владу своїх міст
Стає все жаркіше: як вижити у спеку без кондиціонерів і чому тут треба штурхати владу своїх міст
ГоловнаСуспільствоВійна

Наступне засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" заплановано на 13 червня

Це буде вже 23-тє засідання у форматі "Рамштайн".

Наступне засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" заплановано на 13 червня
Наступне засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" заплановано на 13 червня
Фото: EPA/UPG

У четвер 13 червня відбудеться 23-тє засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн".

Про це стало відомо з анонсу подій на офіційному сайті НАТО.

Зазначається, що зустріч має відбутись очно в Бельгії, у Брюсселі.

Крім того, цього дня заплановано виступи генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга, міністра оборони США Ллойда Остіна та міністра оборони України Рустема Умєрова. 

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Згодом, після "Рамштайну", на порядку денному - засідання Ради Україна-НАТО.

  • 22-ше засідання "Рамштайну" відбулося 20 травня. За його результатами стало відомо, що Нідерланди передадуть Україні партію БМП, а Іспанія анонсувала новий пакет допомоги Україні, до якого увійдуть танки Leopard, боєприпаси, ракети Patriot, системи боротьби із дронами, оптико-електронні системи спостереження та інше.

  • 21-ше засідання "Рамштайну", відбулося 26 квітня також у віртуальному форматі. Зустріч проходила через кілька днів після схвалення великого пакета підтримки від США на понад 60 млрд доларів, на який Україна чекала протягом останніх шести місяців.

  • 20-те засідання відбулося 19 березня у Німеччині. Його очолив особисто керівник Пентагону. Це була перша міжнародна поїздка Остіна після його госпіталізації. Разом із Остіном на "Рамштайні-20" був присутній голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Чарльз Квінтон Браун-молодший. Загалом на засідання запрошено міністрів оборони та вищих військових посадовців із близько 50 країн світу. Головною темою засідання були боєприпаси для України.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies