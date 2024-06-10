Наступне засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" заплановано на 13 червня

У четвер 13 червня відбудеться 23-тє засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн".
Про це стало відомо з анонсу подій на офіційному сайті НАТО.
Зазначається, що зустріч має відбутись очно в Бельгії, у Брюсселі.
Крім того, цього дня заплановано виступи генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга, міністра оборони США Ллойда Остіна та міністра оборони України Рустема Умєрова.
Згодом, після "Рамштайну", на порядку денному - засідання Ради Україна-НАТО.
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22-ше засідання "Рамштайну" відбулося 20 травня. За його результатами стало відомо, що Нідерланди передадуть Україні партію БМП, а Іспанія анонсувала новий пакет допомоги Україні, до якого увійдуть танки Leopard, боєприпаси, ракети Patriot, системи боротьби із дронами, оптико-електронні системи спостереження та інше.
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21-ше засідання "Рамштайну", відбулося 26 квітня також у віртуальному форматі. Зустріч проходила через кілька днів після схвалення великого пакета підтримки від США на понад 60 млрд доларів, на який Україна чекала протягом останніх шести місяців.
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20-те засідання відбулося 19 березня у Німеччині. Його очолив особисто керівник Пентагону. Це була перша міжнародна поїздка Остіна після його госпіталізації. Разом із Остіном на "Рамштайні-20" був присутній голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Чарльз Квінтон Браун-молодший. Загалом на засідання запрошено міністрів оборони та вищих військових посадовців із близько 50 країн світу. Головною темою засідання були боєприпаси для України.