Наступне засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" заплановано на 13 червня

У четвер 13 червня відбудеться 23-тє засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн".

Про це стало відомо з анонсу подій на офіційному сайті НАТО.

Зазначається, що зустріч має відбутись очно в Бельгії, у Брюсселі.

Крім того, цього дня заплановано виступи генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга, міністра оборони США Ллойда Остіна та міністра оборони України Рустема Умєрова.

Згодом, після "Рамштайну", на порядку денному - засідання Ради Україна-НАТО.

22-ше засідання "Рамштайну" відбулося 20 травня. За його результатами стало відомо, що Нідерланди передадуть Україні партію БМП, а Іспанія анонсувала новий пакет допомоги Україні, до якого увійдуть танки Leopard, боєприпаси, ракети Patriot, системи боротьби із дронами, оптико-електронні системи спостереження та інше.

21-ше засідання "Рамштайну", відбулося 26 квітня також у віртуальному форматі. Зустріч проходила через кілька днів після схвалення великого пакета підтримки від США на понад 60 млрд доларів, на який Україна чекала протягом останніх шести місяців.