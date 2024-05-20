Іспанія анонсувала новий пакет допомоги Україні: будуть танки Leopard і боєприпаси

Україна отримає від Іспанії новий пакет військової допомоги.

Про це повідомила на 22-му засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн", йдеться на сайті іспанського Міністерства оборони.

Глава відомства Маргарита Роблес сказала, що її країна готує другу партію бойових танків Leopard які мають надійти в Україну наприкінці червня. У той же період Мадрид відправить Києву боєприпаси калібру 155 мм, ракети Patriot, системи боротьби із дронами, оптико-електронні системи спостереження та ін.

Також міністерка підкреслила, що підтримку України підкріплять майбутнім підписанням двосторонньої безпекової угод.