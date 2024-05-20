Вікторія Нуланд вважає, що США і союзники мають допомогти Україні бити по військових цілях на території Росії

Ексзаступниця держсекретаря не вважає, що такий крок призведе до ескалації війни.

США і союзники мають допомогти Україні атакувати військові цілі на території Росії.

Про це ексзаступниця державного секретаря США Вікторія Нуланд сказала в інтерв’ю ABC News, передає "Європейська правда".

"Я вважаю, що якщо атаки здійснюються безпосередньо з-за кордону Росії, то ці бази мають бути законними цілями, незалежно від того, звідки запускають ракети чи звідки постачають війська", – сказала Нуланд, коментуючи наступ РФ на півночі Харківщини.

Вона вважає, що після нової ескалації війни з боку росіян (йдетья про атаки на Харків) для ударів України по території РФ "настав час".

"Тому я думаю, що настав час надати українцям більшу допомогу у завданні ударів по базах усередині Росії", – наголосила ексзаступниця Блінкена.

Нуланд не вважає, що такий крок партнерів призведе до ескалації і ще більшого втягнення Вашингтона у війну в Україні, оскільки саме Росія відповідальна за цю ескалацію. При цьому, як підкреслила ексзаступниця держсекретаря США, країна-агресор "отримує пряму перевагу у цій війні від наших вагань".