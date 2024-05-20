Новий президент Тайваню вступив на посаду на тлі зростання загрози Китаю

Новий президент Тайваню Лай Цінде (відомий також як Вільям Лай) вступив сьогодні на посаду на тлі ескалації напруженості з Китаєм і розділеного парламенту, пише Німецька хвиля.
Лай і віцепрезидент Сяо Біхім склали присягу в будівлі президентського офісу в Тайбеї.
У заході взяли участь міжнародні делегації, зокрема зі США, Японії та Канади.
Очікувалося, що в своїй інавгураційній промові Лай висловить добру волю щодо Китаю і закликає обидві сторони Тайванської протоки до миру.
Пекін натомість розглядає 64-річного Лая як “небезпечного сепаратиста”, який принесе “війну і занепад” у регіон.
Лай був віцепрезидентом при Цай Інвень, чиї вісім років при владі на демократичному острові відзначилися значним економічним і соціальним прогресом, але все більше погіршували відносини з Китаєм.
Новий президент, який колись називав себе “прагматичним борцем за незалежність Тайваню”, відтоді пом’якшив свою риторику, пообіцявши зберегти “статус-кво” щодо Тайванської протоки, що означає збереження суверенітету острова, не проголошуючи формальної незалежності.
Пекін відкидав спроби Лая вести діалог і посилив військову діяльність поблизу Тайваню після його перемоги на виборах. Китай розглядає демократичний Тайвань як свою територію і не виключає застосування сили для отримання контролю над Тайванем.
Напередодні інавгурації Лая Управління у справах Тайваню КНР порівняло “незалежність Тайваню та мир у протоці” з “водою та вогнем”.
- Директорка Національної розвідки США Авріл Гейнс на початку травня заявила, що Росія та Китай тісніше співпрацюють у питанні можливого вторгнення на Тайвань.
- Керівник Індо-Тихоокеанського командування адмірал Джон Акіліно вважає, що нарощування військової потужності Китаю свідчить, що країна готується до вторгнення на Тайвань до 2027 року.
- 20 квітня Палата представників США підтримала законопроєкт про надання військової допомоги Тайваню на 8,1 млрд доларів.