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Новий президент Тайваню вступив на посаду на тлі зростання загрози Китаю

Попри заклик Лая Чін Те до миру з обох сторін Тайванської протоки, Пекін вважає його “небезпечним сепаратистом”.

Новий президент Тайваню вступив на посаду на тлі зростання загрози Китаю
Новий президент Тайваню Лай Цінде
Фото: EPA/UPG

Новий президент Тайваню Лай Цінде (відомий також як Вільям Лай) вступив сьогодні на посаду на тлі ескалації напруженості з Китаєм і розділеного парламенту, пише Німецька хвиля.

Лай і віцепрезидент Сяо Біхім склали присягу в будівлі президентського офісу в Тайбеї.

У заході взяли участь міжнародні делегації, зокрема зі США, Японії та Канади.

Очікувалося, що в своїй інавгураційній промові Лай висловить добру волю щодо Китаю і закликає обидві сторони Тайванської протоки до миру.

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Пекін натомість розглядає 64-річного Лая як “небезпечного сепаратиста”, який принесе “війну і занепад” у регіон.

Лай був віцепрезидентом при Цай Інвень, чиї вісім років при владі на демократичному острові відзначилися значним економічним і соціальним прогресом, але все більше погіршували відносини з Китаєм.

Новий президент, який колись називав себе “прагматичним борцем за незалежність Тайваню”, відтоді пом’якшив свою риторику, пообіцявши зберегти “статус-кво” щодо Тайванської протоки, що означає збереження суверенітету острова, не проголошуючи формальної незалежності.

Пекін відкидав спроби Лая вести діалог і посилив військову діяльність поблизу Тайваню після його перемоги на виборах. Китай розглядає демократичний Тайвань як свою територію і не виключає застосування сили для отримання контролю над Тайванем.

Напередодні інавгурації Лая Управління у справах Тайваню КНР порівняло “незалежність Тайваню та мир у протоці” з “водою та вогнем”.

  • Директорка Національної розвідки США Авріл Гейнс на початку травня заявила, що Росія та Китай тісніше співпрацюють у питанні можливого вторгнення на Тайвань.
  • Керівник Індо-Тихоокеанського командування адмірал Джон Акіліно вважає, що нарощування військової потужності Китаю свідчить, що країна готується до вторгнення на Тайвань до 2027 року.
  • 20 квітня Палата представників США підтримала законопроєкт про надання військової допомоги Тайваню на 8,1 млрд доларів. 
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