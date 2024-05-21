Зеленський поговорив із президентом Румунії про пріоритети саміту НАТО та безпеку в Чорному морі

Президент Володимир Зеленський провів розмову із румунським колегою Клаусом Йоганнісом. Вони обговорили пріоритети майбутнього саміту НАТО.
"Я щойно провів ґрунтовну телефонну розмову з Президентом Зеленським, зосередившись на нашій постійній підтримці України, пріоритетах майбутнього саміту НАТО та зміцненні спільної безпеки у Чорному морі", - написав Йоганніс у соцмережі Х.
Він також заявив про відданість українській Формулі миру.
I just had a comprehensive telephone discussion with @ZelenskyyUa, focusing on our continued support for Ukraine 🇺🇦, priorities for the upcoming #NATO Summit & consolidation of the overall security in the #BlackSea. Also expressed our 🇷🇴 commitment to Ukraine #PeaceFormula.— Klaus Iohannis (@KlausIohannis) May 21, 2024
- Раніше Йоганніс повідомив, що Румунія розглядає питання передачі Україні систем Patriot.
- Під час зустрічі з президентом США Джо Байденом Йоганніс також підкреслив, що не знімає свою кандидатуру з боротьби за посаду генерального секретаря НАТО попри те, що сам президент США та більшість його колег з Європи підтримують Марка Рютте.