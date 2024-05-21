Зеленський поговорив із президентом Румунії про пріоритети саміту НАТО та безпеку в Чорному морі

Йоганніс також заявив про відданість українській Формулі миру.

Президент Володимир Зеленський провів розмову із румунським колегою Клаусом Йоганнісом. Вони обговорили пріоритети майбутнього саміту НАТО.

"Я щойно провів ґрунтовну телефонну розмову з Президентом Зеленським, зосередившись на нашій постійній підтримці України, пріоритетах майбутнього саміту НАТО та зміцненні спільної безпеки у Чорному морі", - написав Йоганніс у соцмережі Х.

Він також заявив про відданість українській Формулі миру.