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Зеленський поговорив із президентом Румунії про пріоритети саміту НАТО та безпеку в Чорному морі

Йоганніс також заявив про відданість українській Формулі миру.

Зеленський поговорив із президентом Румунії про пріоритети саміту НАТО та безпеку в Чорному морі
Зеленський та Йоганніс (архівне фото)
Фото: ОП

Президент Володимир Зеленський провів розмову із румунським колегою Клаусом Йоганнісом. Вони обговорили пріоритети майбутнього саміту НАТО.

"Я щойно провів ґрунтовну телефонну розмову з Президентом Зеленським, зосередившись на нашій постійній підтримці України, пріоритетах майбутнього саміту НАТО та зміцненні спільної безпеки у Чорному морі", - написав Йоганніс у соцмережі Х.

Він також заявив про відданість українській Формулі миру.

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