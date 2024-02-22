Politico: Байден підтримує кандидатуру прем’єр-міністра Нідерландів Марка Рютте на посаду наступного генсека НАТО

Публічної підтримки американський президент поки не оголошував.

Марк Рютте і Джо Байден на саміті НАТО у Мадриді, 29 червня 2022

Президент США Джо Байден підтримує прем’єр-міністра Нідерландів Марка Рютте на посаді наступного генерального секретаря НАТО, повідомляє Politico із посиланням на заяву офіційного представника США.

Видання зазначає, що підтримка Байдена, ймовірно, схилить більше союзників до підтримки кандидатури Рютте.

Офіційний представник США повідомив цю інформацію виданню на умовах анонімності. Публічно свою підтримку президент США не оголошував.

Раніше Politico повідомило, що дві третини країн НАТО підтримують кандидатуру Рютте на посаду генсека НАТО.

Термін повноважень нинішнього голови НАТО Єнса Столтенберга, який стабільно керував військово-політичним блоком у бурхливий період трансатлантичної політики з 2014 року, закінчується в жовтні.

Зростає тиск щодо схвалення заявки Рютте на лідерство до липневого саміту НАТО, який відбудеться у Вашингтоні з нагоди святкування 75-річчя альянсу.