Бразилія на зустрічі G20 закликала реформувати глобальні інституції

Міністр закордонних справ країни вважає, що ООН не здатна впоратися з наявними викликами.

Зустріч міністрів закордонних справ країн "Великої двадцятки" у Ріо-де-Жанейро розпочалася з гучної заяви бразильської сторони про необхідність змін у структурі світового управління.

Як зазначає Reuters, голова МЗС країни Мауро Вієйра звинуватив Організацію Об'єднаних Націй та інші глобальні органи у нездатності зупинити війни та конфлікти, які вбивають все більше мирного населення. Ґрунтовні реформи світових інституцій дипломат назвав пріоритетним завданням Бразилії цьогоріч, коли країна головує у групі, що об'єднує 20 найбільших економік світу.

"Багатосторонні майданчики не мають адекватних засобів боротьби з викликами, які постають перед ними зараз. Це добре ілюструє параліч Ради Безпеки ООН, яка нічого не робить щодо конфілктів, що тривають у світі. Цей стан бездіяльності коштує людям їхніх життів", - підкреслив Вієйра.

У Ріо міністри мають підготувати порядок денний для саміту за участі лідерів країн G20, який відбудеться у листопаді. Окрім війн в Україні та Газі, очікується, що учасники зустрічі обговорюватимуть кліматичні зміни та боротьбу з бідністю.