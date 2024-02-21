Посли ЄС погодили 13-й пакет санкцій проти Росії

Посли країн-членів Євросоюзу у середу, 21 лютого, погодили 13-й пакет санкцій проти Росії за її агресію проти України, повідомляє бельгійське головування в Раді ЄС.

“Маємо угоду. Посли ЄС щойно погодили в цілому 13-й пакет санкцій через агресію Росії проти України”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що цей пакет є одним із найширших, схвалених з боку ЄС. Він пройде письмову процедуру та буде офіційно затверджений 24 лютого.

Зі свого боку, голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель повідомив, що у санкцій список додадуть майже 200 фізичних та юридичних осіб. Таким чином список ЄС перевищить 2000. Він зазначив, що завдяки цьому пакету ЄС вживає більше заходів проти організацій, залучених до обходу, а також проти оборонного та військового секторів.