Посли ЄС погодили 13-й пакет санкцій проти Росії

Посли країн-членів Євросоюзу у середу, 21 лютого, погодили 13-й пакет санкцій проти Росії за її агресію проти України, повідомляє бельгійське головування в Раді ЄС.
“Маємо угоду. Посли ЄС щойно погодили в цілому 13-й пакет санкцій через агресію Росії проти України”, – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що цей пакет є одним із найширших, схвалених з боку ЄС. Він пройде письмову процедуру та буде офіційно затверджений 24 лютого.
Зі свого боку, голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель повідомив, що у санкцій список додадуть майже 200 фізичних та юридичних осіб. Таким чином список ЄС перевищить 2000. Він зазначив, що завдяки цьому пакету ЄС вживає більше заходів проти організацій, залучених до обходу, а також проти оборонного та військового секторів.
- Нешодавно глава угорського МЗС заявив, що Будапешт не буде блокувати 13-ий пакет санкцій проти Росії. Сійярто сказав, що всі елементи пакета, які "шкодять угорським інтересам", були вилучені.
- Bloomberg раніше написав, що Європейський Союз планує запровадити нові торговельні обмеження щодо близько 12 компаній, зокрема і трьох китайських, яких звинувачують у підтримці російської агресії.
- Politico повідомляло, що у драфті 13-го пакету є обмежувальні заходи проти чотирьох китайських фірм, що допомагають росіянам купувати європейські товари подвійного призначення. Також під санкції можуть потрапити Туреччина, Індія та Сербія.
- ЄС також пропонує ввести санкції проти Північної Кореї за постачання ракет для Росії, які були використані проти України. До санкційних списків можуть внести міністра оборони та ракетне управління КНДР, яке контролює національну програму балістичних ракет.
- За інформацією Reuters, ЄС не планував включати в 13-ий пакет санкцій нові заборони на російське виробництво. Таким чином алюмінієва галузь росіян знову залишиться без обмежувальних заходів.