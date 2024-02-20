Поки українці борються, Путіну не вдасться знищити Україну, - Кличко в День пам’яті Героїв Небесної сотні

"Наш народ не злякався й не скорився. І показав, з ким Росія має справу. Не з рабами чи підлабузниками, а із сильною та вільною нацією".

Поки українці борються, російські варвари не зможуть знищити нашу державу. Про це в День Героїв Небесної сотні заявив мер Києва Віталій Кличко.

"10 років тому Україна заплатила криваву ціну за свою свободу та гідність. Понад сотня наших співвітчизників поклали життя у боротьбі проти режиму, який планував загнати державу в російські сателіти. Хотів позбавити Україну європейського майбутнього. Цинічний розстріл мирних людей в угоду Кремлю… Бо Януковичу треба було продемонструвати, що буває з незгодними. Герої Небесної сотні стали першими жертвами Путіна в Україні", - заявив Віталій Кличко.

Він наголосив, що українці вже 10 років продовжують боротьбу із загарбниками, за свободу та демократичне майбутнє своєї держави.

"Наш народ не злякався й не скорився. І показав, з ким Росія має справу. Не з рабами чи підлабузниками, а із сильною та вільною нацією. Тепер варвари намагаються знищити Україну та українців. Та їм цього не вдасться! Поки ми боремося, поки ми єднаємося, допомагаємо армії, піклуємося про живих захисників та шануємо памʼять полеглих Героїв. Вічна памʼять Героям, які поклали життя за вільне й демократичне майбутнє нашої держави!" - наголосив Кличко.