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До Києва прибув експрезидент Швейцарії, кандидат на посаду генсека Ради Європи Ален Берсе

Зокрема, Ален Берсе спілкуватиметься з українською владою про роль Ради Європи у підтримці України.

До Києва прибув експрезидент Швейцарії, кандидат на посаду генсека Ради Європи Ален Берсе
Ален Берсе в Києві, 20 лютого 2024
Фото: Twitter/посольство Швейцарії в Україні

До Києва прибув експрезидент Швейцарії, кандидат на посаду генсека Ради Європи Ален Берсе.

Про це повідомило посольство Швейцарії в Україні. 

“Колишній президент Швейцарії та кандидат на посаду генерального секретаря Ради Європи Ален Берсе прибув до Києва. У центрі уваги роль Ради Європи у підтримці України проти агресії Росії та забезпеченні відповідальності та справедливості”, – повідомило посольство на платформі X.

Зазначимо, що, окрім Алена Берсе, на посаду генсека Ради Європи претендують колишній глава Міністерства культури Естонії Індрек Саар і бельгійський єврокомісар з питань юстиції Дідьє Рейндерс. Вибори заплановані на червень 2024 року.

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