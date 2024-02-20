До Києва прибув експрезидент Швейцарії, кандидат на посаду генсека Ради Європи Ален Берсе.
Про це повідомило посольство Швейцарії в Україні.
“Колишній президент Швейцарії та кандидат на посаду генерального секретаря Ради Європи Ален Берсе прибув до Києва. У центрі уваги роль Ради Європи у підтримці України проти агресії Росії та забезпеченні відповідальності та справедливості”, – повідомило посольство на платформі X.
Зазначимо, що, окрім Алена Берсе, на посаду генсека Ради Європи претендують колишній глава Міністерства культури Естонії Індрек Саар і бельгійський єврокомісар з питань юстиції Дідьє Рейндерс. Вибори заплановані на червень 2024 року.